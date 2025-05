Einfach wie nie! Beliebtes Windows-Tool kann jetzt DAS

Wer regelmäßig Bildschirmaufnahmen macht, kennt das Snipping-Tool in Windows – ein einfaches Werkzeug, mit dem man schnell Screenshots anfertigen kann. Jetzt wird das Tool erweitert.

Nutzerinnen und Nutzer sollen künftig auch kurze Bildschirmvideos aufnehmen und direkt daraus animierte GIFs erzeugen können. Diese Funktion befindet sich derzeit in der Testphase und wurde von einem Nutzer entdeckt, der Teil des Windows-Insider-Programms ist. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) hat der Tester mit dem Benutzernamen „phantomofearth“ erste Einblicke gegeben.

Snipping-Tool erhält GIF-Funktion

Mit dem bekannten Snipping-Tool können nun nicht nur Standbilder aufgenommen werden. Die Testversion enthält einen zusätzlichen Knopf, mit dem eine Bildschirmaufnahme direkt als GIF gespeichert werden kann. Alternativ lässt sich der Vorgang auch über die Tastenkombination Strg + G starten. Zur Auswahl stehen zwei Qualitätsstufen, zwischen denen man wählen kann. Dadurch lassen sich entweder kleinere Dateien mit geringerer Auflösung oder etwas größere mit besserer Darstellung erstellen.

GIF-Dateien sind in der Regel kleiner als MP4-Videos und lassen sich einfacher in E-Mails, auf Webseiten oder in Präsentationen einbinden. Bisher ist nicht klar, wann Microsoft die neue Funktion offiziell in Windows 11 integriert. Es könnte noch einige Wochen oder auch Monate dauern, bis alle Nutzerinnen und Nutzer Zugriff auf das neue Werkzeug erhalten. Solche Funktionen werden häufig zuerst in der Testversion erprobt und dann schrittweise veröffentlicht. Wer Windows 11 neu installiert, sollte darauf achten, dass das Snipping-Tool aktuell ist, um solche Neuerungen bei Verfügbarkeit direkt nutzen zu können.