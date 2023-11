Einfacher Trick: So hält ihr Handy-Akku länger

Die Akkulaufzeit ist bei Smartphones immer eines der Hauptthemen. Wir verraten Ihnen einen Trick, wie sie diese verlängern können.

Das Display ist einer der großen Stromfresser des Smartphones, daher ist es immer empfehlenswert die Bildschirmhelligkeit so niedrig wie möglich einzustellen, sofern man den Display dann noch lesen kann. Jedoch gibt es noch einen weiteren Trick, der weniger bekannt ist.

Weißpunkte auf iPhone reduzieren

Auf iPhones lässt sich die Option "Weißpunkte reduzieren" finden. Schiebt man diesen Regler weiter nach unten, werden die weißen Stellen am Display immer weiter reduziert, wodurch Akku gespart wird. An sonnigen Tagen in der Frischluft könnte dies allerdings dazu führen, dass man Inhalte auf dem Bildschirm kaum oder gar nicht mehr lesen kann. Jedoch lassen sich Helligkeit und Weißpunkte separat voneinander einstellen, sodass sich eine Balance zwischen beiden finden lässt.

Die Einstellung findet man unter Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Anzeige & Textgröße -> Weißpunkte reduzieren.

Android-User können auf eine ähnliche Funktion zurückgreifen, um Akku zu sparen. Unter Einstellungen -> Anzeige -> Dunkel lässt sich der "Dunkelmodus" aktivieren. Dadurch werden helle Hintergrundfarben, wie zum Beispiel im Internet, dunkel eingefärbt. Lediglich die Schrift stich mit weißer Farbe hervor. Dieser Modus ist laut einer Studie der Purdue University ein wahrer Stromsparer. Bei einer Bildschirmhelligkeit von 30 bis 50 Prozent benötigt man so rund sieben Prozent weniger Akkuleistung. Bei voller Helligkeit sinkt der Verbrauch sogar um 47 Prozent, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet.