× Elon Musk startet Satelliten für Weltraum-Internet auf jedem Smartphone

Elon Musk hat mit SpaceX hat die ersten sechs Satelliten seiner Firma Starlink für eine direkte Handy-Verbindung in den Weltraum geschossen. Die neue Internet-Technologie ist revolutionär.

Elon Musks US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat mit einer Falcon-9-Rakete insgesamt 21 neue Starlink-Satelliten in ihre Umlaufbahnen gebracht. Dazu gehören auch sechs Exemplare, die "Direct to Cell" unterstützen, berichtet heise.

Mithilfe dieser Satelliten kann eine Mobilfunkverbindung direkt von der Erde aus per handelsüblichem Smartphone hergestellt werden. Die Satelliten sind praktisch Mobilfunkmasten im All und sollen so Funklöcher stopfen.

Bisher war Sat-Schüssel nötig, jetzt nur mehr ein Handy

Während das Musk-Satelliten-Internet namens Starlink bisher noch eine Antenne benötigt, um abgelegene Orte am Land oder Schiffe auf dem Ozean mit Internet zu versorgen, ist das bei der Direct-to-Cell-Technologie nicht erforderlich.

Die Nutzer können bei freier Sichtverbindung zum Himmel direkt mit den Satelliten kommunizieren. Über das Netzwerk wird eine Verbindung zu einem Provider eines Partners hergestellt. In den USA ist dies T-Mobile, aber es gibt laut SpaceX weitere Partner in Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Chile, Peru und der Schweiz.

Keine Bilder und Videos: Am Anfang nur Textnachrichten möglich

Zuerst wird die Mobilfunkverbindung per Starlink-Satellit auf Textnachrichten beschränkt. Sprache, Bilder und Videos sollen ab 2025 möglich sein, dann wird man richtig im Internet surfen können, gibt Musk seine Vision vor.

Elon Musk behauptet, dass die Technologie zwar Mobilfunk und Internet überall auf der Welt ermöglicht, aber keine sinnvolle Konkurrenz zu bestehenden terrestrischen Mobilfunknetzen sei.

Neue Zielgruppe

Mit "Direct to Cell" könnte SpaceX die Zielgruppe für das eigene Satelliteninternet deutlich vergrößern, analysiert heise. Gegenwärtig kostet bei Starlink alleine die Antenne mehr als 400 Euro, welche die Verbindung zu den Satelliten herstellt. Andere Geräte werden dann etwa per WLAN angebunden. Die Technik hilft vor allem an Menschen, die abseits von Breitbandanschlüssen leben und dauerhaft eine zuverlässige, schnelle Internetanbindung benötigen.

Mit dem Smartphone kommt man dagegen öfter in Funklöcher und könnte von Satelliteninternet profitieren. Noch gibt es aber keine Informationen zu den Preisen, die Datenrate soll anfangs aber bei gerade einmal 2 bis 4 Mbit/s liegen. Zudem ist eine freie Sichtverbindung zum Himmel erforderlich für die Satellitenverbindung per Smartphone.