Facebook zahlt Nutzern 548 Millionen Euro

Gute Nachricht für Facebook -Nutzer, die sich an einer Sammelklage aufgrund von unzureichendem Schutz ihrer Privatsphäre beteiligt haben. Ein Bundesgericht in Kalifornien hat dem nachgebesserten Vergleich des weltgrößten Online-Netzwerks in der Sammelklage wegen seiner Gesichtserkennung vorläufig zugestimmt. Die Bedenken des Gerichts seien aus dem Weg geräumt worden, teilte Richter James Donato mit. Die endgültige Zustimmung könne Anfang 2021 erfolgen.