× Foto-Plattform Instagram ist ausgefallen

Auf der beliebten Foto-Plattform geht bei vielen Nutzern gar nichts mehr.

Horrorszenario für alle Influencer und deren Follower. Instagram ist am Donnerstag ausgefallen. Zunächst gab es bereits am Vormittag (ab ca. 9:00 Uhr) immer wieder Meldungen über Probleme. Seit kurz nach 12:20 Uhr geht jedoch bei vielen Nutzern gar nichts mehr. Mittlerweile hat auch allestörungen via Twitter über die Probleme berichtet:

Nutzerberichte deuten darauf hin, dass Instagram seit 12:24 Probleme hat. https://t.co/S1ZiYI7D9t Retweet wenn Sie auch Probleme haben #InstagramStörung — Alle Stoerungen (@AllestoerungAT) September 2, 2021

App und Browser-Version betroffen

Von dem Ausfall sind mehrere europäische Länder betroffen. Wie ein Blick auf allesörungen.at und allestörungen:de zeigt, sind die Fehlermeldungen in Österreich und Deutschland am Donnerstag um ca. 12:30 Uhr rapide in die Höhe geschossen. Laut den betroffenen Nutzern gibt es Probleme nicht nur beim Laden des Feeds in der App, sondern auch beim Einloggen und in der Browser-Version.

Fehlermeldungen in Österreich



Fehlermeldungen in Deutschland



Auslöser unbekannt

Die Ursache für den Ausfall ist noch nicht bekannt. Die Instagram-Entwickler arbeiten jedoch bereits mit Sicherheit daran, die Probleme so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen.