Funktionen ohne Ende: DIESE neue Google-App hat es in sich

Google hat ein neues digitales Werkzeug auf den Markt gebracht, das den Umgang mit Informationen deutlich einfacher machen soll. Mit „NotebookLM“ veröffentlicht der US-Konzern seine bisher nur am Computer nutzbare Anwendung nun auch als App für Smartphones und Tablets.

Nutzer können damit Inhalte zusammenfassen lassen, Informationen anhören und das Tool sogar offline verwenden. In Österreich ist die App derzeit für Android verfügbar und soll demnächst auch für iPhones erscheinen.

Google startet NotebookLM als App für Android und iPhone

NotebookLM ist seit Kurzem über den Google Play Store für Android-Geräte erhältlich. Für iOS-Nutzer (iPhones und iPads) wird die App laut Google ebenfalls bald im App Store verfügbar sein. Die mobile Version war laut Google-Produktmanager Biao Wang eine häufig geäußerte Nachfrage aus der Nutzerschaft.

Wer das Tool bereits am Computer kennt, wird sich schnell zurechtfinden: Auch in der App kann man eigene Textquellen hochladen, welche anschließend von NotebookLM zusammengefasst werden. Das ist besonders hilfreich für alle, die große Mengen an Informationen leichter verarbeiten möchten – etwa für Arbeit oder Studium.

Zusammenfassen, zuhören, verstehen

Eine Besonderheit der App ist die Funktion, Inhalte in Form von gesprochenen Zusammenfassungen anzubieten. Diese „Audio Overviews“, wie sie von Google genannt werden, ähneln kurzen Podcasts. Nutzer können sich diese Aufnahmen anhören, während sie andere Dinge am Handy erledigen oder wenn sie gerade keine Internetverbindung haben.

Das kann etwa praktisch sein, um sich auf ein Mitarbeitergespräch oder eine Projektbesprechung vorzubereiten.

Start kurz vor Google-Entwicklerkonferenz

Die Veröffentlichung der mobilen Version erfolgt kurz vor dem Beginn von „Google I/O“, einer jährlich stattfindenden Entwicklerveranstaltung in Kalifornien (USA). Die Konferenz beginnt am Dienstag um 13:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit) mit einer Eröffnungspräsentation. Es wird erwartet, dass künstliche Intelligenz dort eine zentrale Rolle spielt.