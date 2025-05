Gaming-Hammer: DIESER bekannte Xbox-Klassiker kommt jetzt auf die PlayStation

Erstmals bringt Microsoft einen der bekanntesten Titel der Xbox-Geschichte auch auf Sonys Plattform: Gears of War: Reloaded erscheint am 26. August 2025 und ist damit nicht nur für Xbox Series X / S und PC, sondern auch für PlayStation erhältlich.

Die Neuauflage des ursprünglichen Spiels bringt technische Verbesserungen und sämtliche Inhalte der bisherigen Ultimate Edition – zum Preis von 39,99 Euro.

„Gears of War: Reloaded“ - Remaster kommt auch für PlayStation

Laut dem offiziellen Xbox Wire Blog erhält Gears of War: Reloaded umfassende technische Verbesserungen. Dazu zählen eine Auflösung in 4K sowie eine Bildrate von bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Auch Funktionen wie Plattform-übergreifendes Spielen und gemeinsamer Spielfortschritt werden unterstützt. Damit können Spieler unabhängig vom System gemeinsam antreten und ihren Fortschritt behalten – egal ob sie auf Xbox, PlayStation oder dem PC spielen.

Die überarbeitete Version enthält sämtliche Inhalte der Gears of War: Ultimate Edition. Das bedeutet: Alle zusätzlichen Kampagnen-Inhalte, sämtliche Mehrspielerkarten und -modi sowie eine vollständige Auswahl an klassischen Spielfiguren und freischaltbaren Gegenständen sind von Anfang an dabei – ohne zusätzliche Kosten. Zusätzlich zur Solo-Kampagne wird ein Koop-Modus für zwei Spieler geboten. Im Mehrspielermodus können bis zu acht Personen gleichzeitig gegeneinander antreten.

Kostenloses Upgrade für bestehende Besitzer

Spieler, die die Gears of War: Ultimate Edition bereits vor dem offiziellen Ankündigungszeitpunkt (Montag, 6. Mai 2025, 18 Uhr MEZ) besessen haben, erhalten Gears of War: Reloaded ohne zusätzliche Kosten. Diese Treueaktion dürfte insbesondere langjährige Fans der Serie freuen.

Weitere Fortsetzung bereits angekündigt

Microsoft hatte bereits im vergangenen Jahr einen neuen Teil der Reihe mit dem Titel Gears of War: E-Day vorgestellt. Dieser befindet sich derzeit in Entwicklung, ein konkretes Erscheinungsdatum wurde bislang nicht genannt.