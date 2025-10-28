Gaming-Hammer: DIESER Kult-Shooter kommt nun erstmals auf die PlayStation

Microsoft sorgt für eine große Überraschung in der Gaming-Welt. Die bekannte Spielreihe Halo, die seit vielen Jahren eng mit der Xbox verbunden ist, wird künftig auch für die PlayStation 5 (PS5) verfügbar sein.

Die Ankündigung betrifft unter anderem das Remake „Halo: Campaign Evolved“, das neben der Xbox Series X/S auch für PS5 und PC erscheinen wird. Damit verfolgt Microsoft einen neuen Ansatz, der über klassische Plattformgrenzen hinausgeht.

Halo und die Xbox

Halo ist seit der Veröffentlichung von „Halo: Kampf um die Zukunft“ im Jahr 2001 eines der bekanntesten Spiele des Xbox Game Studios. Die Serie hat Millionen Exemplare weltweit verkauft und war ein wichtiger Faktor für den Erfolg der ursprünglichen Xbox. Sie hat die Marke Xbox entscheidend geprägt und ist bis heute ein zentraler Teil der Gaming-Kultur rund um Microsoft.

Die Entscheidung, Halo künftig auch auf der PS5 anzubieten, erweitert die Reichweite der Serie erheblich. Brian Jarrard, Community-Direktor von Halo Studios, bezeichnete den Schritt als „riesigen Deal“ und betonte, dass das Team sich darauf freut, neue Spielergruppen zu erreichen (Kommentar: PS5 ist die aktuelle Heimkonsole von Sony, in Österreich erhältlich).

Microsofts neue Multiplattform-Strategie

In den letzten Jahren verfolgt Microsoft bewusst eine Strategie, bei der beliebte Spiele nicht mehr exklusiv bleiben. Titel wie „Forza Horizon 5“ oder „Indiana Jones and the Great Circle“ haben gezeigt, dass auch auf der PS5 gute Verkaufszahlen möglich sind (Währungshinweis: Preise in Euro). Sarah Bond, Präsidentin von Xbox, erklärte, dass Exklusivität „für die meisten Spieler veraltet“ sei. Die neuen Möglichkeiten sollen die Spielerzahl erhöhen und gleichzeitig die Einnahmen steigern.

Kontroversen um das Remake

Nicht alle Fans begrüßen die Neuauflage von „Halo: Campaign Evolved“. Einige Änderungen am Spieldesign führen zu Diskussionen. Jaime Griesemer, Level-Designer des Originals, kritisierte etwa, dass bestimmte Hindernisse entfernt wurden, die verhindern sollten, dass Spieler mit dem Warthog Gegner überrollen. Diese Anpassungen könnten das Spielerlebnis verändern. Trotz der Kritik erwarten viele Spieler das Remake mit Spannung. Neue Funktionen wie Crossplay, Unterstützung für vier Spieler, zusätzliche Missionen und ein erweitertes Waffenarsenal könnten besonders jüngere Spieler ansprechen. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant.

Mit Halo auf mehreren Plattformen eröffnet Microsoft neue Chancen. Die Serie könnte eine größere Spielergruppe erreichen, was auch die Fangemeinde erweitert. Die Zusammenarbeit über Plattformen hinweg könnte zudem neue Möglichkeiten für andere Spiele aus dem Microsoft-Portfolio bieten. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob weitere Exklusivspiele diesen Schritt gehen.