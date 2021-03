Google investiert noch heuer 6 Milliarden Euro

Das meiste Geld fließt in Büros und Datenzentren - Konzern verspricht 10.000 neue Vollzeit-Jobs.

Google hat eine Mega-Investition angekündigt. Der Technologieriese will noch heuer über 7 Milliarden Dollar (knapp 6 Mrd. Euro) in Büros und Datenzentren in den USA investieren. Eine Milliarde davon soll nach Kalifornien fließen.

10.000 neue Vollzeit-Jobs

Im Rahmen der Investitionen sollen 10.000 neue Vollzeit-Jobs bei Google entstehen, sagte Sundar Pichai (Bild), Chef des Google-Mutterkonzerns Alphabet .