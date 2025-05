Google Maps: DIESE beliebte Funktion ist plötzlich spurlos verschwunden

Die Navigations-App Google Maps gehört für viele Autofahrer zum Alltag. Besonders beliebt war bisher die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Routen zu wählen. Doch genau diese Auswahl scheint aktuell nicht mehr verfügbar zu sein – und sorgt damit für Frust unter den Nutzern.

Auch in Österreich ist dieses Thema mehr als relevant, da viele Menschen die App regelmäßig verwenden, sei es im Urlaub oder im Alltag.

Google Maps zeigt keine Alternativrouten mehr

Normalerweise zeigt Google Maps bei der Navigation mehrere Wege zum Ziel an. Je nach Verkehrslage konnten Nutzer entscheiden, ob sie lieber eine schnellere Strecke oder eine Route mit weniger Verkehr wählen. Derzeit sieht das allerdings anders aus: Nur noch die Hauptstrecke wird angezeigt.

Die Auswahl an Alternativen ist damit verschwunden – und zwar sowohl in der App auf dem Smartphone als auch bei der Nutzung über Android Auto im Auto-Display. Das berichten viele Nutzer auf unterschiedlichen Plattformen. Besonders auf dem Online-Forum von Google sowie auf der Plattform Reddit wird das Thema stark diskutiert. Auch Technikseiten wie „9to5Google“ bestätigen die Berichte. Dort wurde das Problem mit einem Google Pixel 9 Pro Fold in Verbindung mit Android Auto getestet – ohne Erfolg: Es wurden keine Alternativen zur Hauptroute angezeigt.

Technisches Problem oder dauerhafte Änderung?

Unklar bleibt bisher, ob es sich bei diesem Ausfall um ein kurzfristiges technisches Problem handelt oder ob Google hier eine dauerhafte Änderung vorgenommen hat. Eine offizielle Stellungnahme seitens des Unternehmens gibt es bislang nicht. Die betroffenen Nutzer reagieren enttäuscht und fordern Klarheit. Denn gerade bei längeren Fahrten oder bei Staus ist die Wahl einer alternativen Strecke oft hilfreich. Die Funktion wurde von vielen als nützlich empfunden – ihr plötzliches Verschwinden sorgt daher für Unverständnis.

Vor allem Nutzer in den USA betroffen

Laut den bisherigen Rückmeldungen scheint das Problem vor allem in den Vereinigten Staaten (USA) aufzutreten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass auch Nutzer in anderen Ländern – darunter Österreich – bald betroffen sein könnten. Ein Test der deutschen Technikseite „TECHBOOK“ zeigte dagegen, dass dort noch verschiedene Routen zur Auswahl standen. So konnte man etwa gezielt Autobahnen vermeiden. Ob dies auch in Österreich weiterhin zuverlässig funktioniert, bleibt abzuwarten. Nutzer sollten ihre App genau beobachten.