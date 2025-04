Google Maps: DIESE beliebte Funktion wird plötzlich entfernt

Eine beliebte Funktion in Google Maps, die vor allem bei Autofahrten hilfreich war, ist in den aktuellen App-Versionen plötzlich verschwunden.

Die Entfernung kommt ohne Vorwarnung – und ohne klare Stellungnahme seitens Google. Nutzerinnen und Nutzer fragen sich nun: War das ein technischer Fehler oder eine bewusste Entscheidung?

Fahrmodus in Google Maps

Bereits im Vorjahr hatte Google den sogenannten „Fahrmodus“ (englisch: Driving Mode) innerhalb der Google Maps App merklich eingeschränkt. Damals wurde das App-Menü entfernt, und an dessen Stelle trat lediglich eine einfache Sprachleiste. Diese Änderung kam für viele überraschend – doch was nun folgt, ist für viele Nutzer noch ärgerlicher.

In den neuesten Versionen der Google-App (Version 16.14) sowie von Google Maps (Version 25.16.x) fehlt der Fahrmodus mittlerweile komplett. Die Sprachsteuerung, die es Autofahrern zuvor ermöglicht hatte, Nachrichten vorzulesen, Anrufe anzukündigen oder Musik abzuspielen, ist nicht mehr vorhanden. Besonders praktisch war dabei, dass diese Funktionen nutzbar waren, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen – ein klarer Vorteil beim Fahren.

Die Informationen dazu stammen von der US-amerikanischen Technologieplattform „9to5Google“, die sich regelmäßig mit Entwicklungen rund um Google und Android beschäftigt. Auf Anfrage der Redaktion wurde von Google jedoch keine Erklärung abgegeben, ob es sich bei der Entfernung um einen technischen Fehler oder eine geplante Änderung handelt.

Keine direkte Alternative – Google setzt auf neue KI

Aktuell gibt es keinen klaren Ersatz für den gestrichenen Modus. Nutzerinnen und Nutzer müssen also vorerst auf die bekannte Sprachsteuerung verzichten.

Allerdings arbeitet Google daran, sein neues KI-Modell mit dem Namen Gemini stärker in Android-Systeme zu integrieren. Dieses Modell soll künftig auch in „Android Auto“ und „Android Automotive“ eingebaut werden – zwei Systeme, die speziell für die Nutzung im Auto entwickelt wurden.

Mehr Informationen dazu werden auf der offiziellen Entwicklerkonferenz „Google I/O“ erwartet, die am 20. und 21. Mai 2025 stattfindet (Kalifornien, USA). Dort will das Unternehmen neue Einblicke in geplante Funktionen geben, darunter auch die Rolle von Künstlicher Intelligenz in mobilen Anwendungen.