Grok 3 ist da: Wie Musk ChatGPT und DeepSeek ausstechen will

Grok 3 ist der neue KI-Riese von Elon Musk.

Anfang der Woche stellte xAI - ein von Tech-Guru Elon Musk geführtes Start-up - sein neuestes KI-Modell "Grok 3" vor. Dieses steht in direkter Konkurrenz zu Google’s Gemini, OpenAI’s GPT-4 oder Anthropic’s Claude 3.5 und übertrifft sie laut Entwicklern in Sachen Mathematik, Wissenschaft und Programmierung. Eine revolutionäre Entwicklung, sollte dem wirklich so sein.

Zum Einsatz kommen innovative Techniken, unter anderem erweiterte Web-Suchfunktionen mit einer "Deep Search"-Option, die Fähigkeit, Online-Spiele zu programmieren, und ein "Big Brain"-Modus für "komplexe Problemlösungen", wie es auf CNN heißt. Musk kündigte zudem eine "Voice Mode"-Funktion an, die eine natürliche Konversation ermöglicht und in den kommenden Tagen ausgerollt werden soll.

Grok 3 ist ab sofort für Mitglieder des kostenpflichtigen "Premium+"-Abos von X verfügbar, das 40 US-Dollar (38,22 Euro) pro Monat kostet. Nutzer können das Modell aber auch direkt über die Grok-App bzw. die Website abonnieren.