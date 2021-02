Hacker legten Internetnetz von A1 lahm

Jetzt steht die Ursache für den österreichweiten Netzausfall fest.

Wie berichtet, hat es am Donnerstagvormittag im Festnetz-Internet von A1 österreichweit massive Störungen gegeben. Nun steht die Ursache fest: es gab eine massive DDos-Attacke durch Externe. Mehr als eine Stunde lang dauerte die Störung, ehe sie von den Technikern behoben wurde, sagte Sprecherin Livia Dandrea-Böhm. Bei DDoS-Angriffen ("Distributed Denial of Service") versuchen Hacker, die Netzrechner ihrer Opfer mit einer Vielzahl von Anfragen zu überfluten und so lahmzulegen.

Attacke erfolgreich abgewehrt

Durch die DDoS-Attacke bei A1 kam es zu einem Routingproblem. Die von Externen absichtlich herbeigeführte Serverüberlastung sei mit einem mutwillig herbeigeführten Stau vergleichbar, sagte Dandrea-Böhm. Das Problem konnte gegen 10.45 Uhr behoben werden.

Schlechter Zeitpunkt

Die Störung hat ganz Österreich betroffen, was in Pandemie-Zeiten im Home Office problematisch war. Allerdings funktionierte Sprachtelefonie - mobil und Festnetz - sowie mobile Datendienste weiterhin.