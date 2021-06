Wegen Start des „Grünen Passes“ weitet der Mobilfunker sein Angebot aus.

Wie berichtet, ist der „Grüne Pass“ in Österreich nach einigen Problemen mittlerweile gestartet. Zunächst dient er dem Nachweis einer überstandenen Corona-Erkrankung oder eines aktuellen Corona-Tests. Bald ist mit ihm auch ein Impfnachweis möglich . Um den Grünen Pass nutzen zu können, ist eine Handy-Signatur notwendig.

Hier bekommt man die Handy-Signatur

Diese „digitale Unterschrift“ via Smartphone konnte bisher nur über FinanzOnline, einem bestehenden Online-Benutzerkonto der Österreichischen Post oder persönlich und sofort verwendbar in einer Registierungsstelle (z.B. Meldeamt, Finanzamt, Gemeindeamt, etc.) freigeschalten werden. Nun kommt eine weitere Möglichkeit hinzu.

In allen A1 Shops

Ab dem 21. Juni bietet auch A1 in all seinen Shops (ca. 80) und Pop-Up Stores in ganz Österreich kostenlos die Registrierung der Handy-Signatur an. Damit alles reibungslos, flott und gewissenhaft funktioniert, wurden die A1-Mitarbeiter eigens zu sogenannten „Registration Officers“ ausgebildet.

So funktioniert´s

Für die Registrierung und Aktivierung der Handy-Signatur in den A1 Shops sind ein österreichischer Führerschein, internationaler Reisepass oder Personalausweis mitzubringen. Zusätzlich das Mobiltelefon inklusive selbstgewähltem Signierungspasswort und Widerruf-Passwort.

Externer Link

www.a1.net/handy-signatur