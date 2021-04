Das leichte Elektrorad bietet eine Reichweite von bis zu 100 km.

Kurz nachdem A1 eine Breitband-Internet-Aktion inklusive kostenlosem 4K-Fernseher gestartet hat, kommt nun erneut ein Produkt in die Shops des Mobilfunkanbieters, das man dort nicht unbedingt erwarten würde. Konkret verkauft A1 ab sofort nämlich auch E-Bikes. Ganz neu ist die Idee freilich nicht. Denn genau vor einem Jahr startete das Unternehmen mit dem Verkauf von E-Scootern .

Boom

Mit dem neuen Angebot will A1 offenbar vom aktuellen E-Bike-Boom profitieren. Dieser nimmt aufgrund des langsam aber sicher schöner werdenden Wetters jetzt noch einmal Fahrt auf. Darüber hinaus steigen aufgrund der Corona-Pandemie derzeit viele Menschen eher ungern in öffentliche Verkehrsmittel ein. Da stellen kompakte E-Bikes eine gute Alternative für den Weg in die Arbeit oder zum Einkaufen dar. Für diese eher kurzen Strecken ist auch jenes Rad gedacht, das nun in den A1 Shops erhältlich ist.

© A1 ×

Modell

Das XQISIT X-160 E-Bike 16“ gibt es jetzt auch bei A1.

Das mit einem Gewicht von 17,6 kg relative leichte XQISIT X-160 E-Bike 16“ verfügt über einen 250W starken Motor. Der herausnehmbarer Li-Ionen-Akku mit 36 V / 7,5 Ah ist in ca. 5 Stunden voll aufgeladen und soll, je nach Geschwindigkeit, für 75 bis 100 km reichen. Sollte der Akku unterwegs leer werden, kann das Rad auch ohne Motorunterstützung gefahren werden. Das E-Bike verfügt auch über Scheibenbremsen vorne und hinten sowie ein StVZO-konformes Vorder- und Rücklicht-

Mit Mobilpoints günstiger

A1 verkauft das XQISIT X-160 E-Bike 16“ im Rahmen des Programms MyNext und beim Eintausch von 3.500 Mobilpoints um 664 Euro (830 Euro ohne Einsatz von Mobilpoints).