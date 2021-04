A1 schenkt Internet-Kunden einen 4K-Fernseher

Das neue Kombi-Angebot ist auch an den hauseigenen TV-Dienst gekoppelt.

Die heimischen Tekekommunternehmen sind bei ihrem Ziel, neue Kunden zu gewinnen, stets ziemlich kreativ. Am bekanntesten sind wohl die „0-Euro“-Smartphones, die es beim Abschluss eines neuen Handyvertrages gibt. Doch in der Vergangenheit gab es auch schon Angebote, bei denen die Kunden mit kostenlosen E-Scootern, Mesh-WLAN-Sets oder Fernsehern gelockt wurden. Und nun bringt A1 erneut ein solches Angebot an den Start.

Aktion läuft bis 2. Mai

Bei dem Anbieter gibt es ab 6. April 2021 zu Breitband-Internet Neubestellungen in Kombination mit A1 Xplore TV einen 4K-Fernseher gratis dazu. Konkret handelt es sich dabei um einen 43 Zoll UHD Android Smart TV von TCL inklusive 3 x HDMI, 1 x USB, Ethernet-Anschluss, Bluetooth, CI-Slot sowie Smartphone als Fernbedienung & Screen Mirroring. Die Aktion gilt für Breitband-Neukunden bei Bestellung von A1 Xplore TV Kombi XS – XL Plus oder gleichzeitiger Bestellung von Internet XS – XL/ A1 5GigaNet S – XL und Xplore TV M/ L bis zum 2. Mai 2021.

© A1

Hauseigener TV-Dienst

A1 Xplore TV steht via der separaten Xplore TV Box zu Hause am TV, via App am Smartphone und Tablet (iOS und Android), im Web und über Google Chromecast zur Verfügung. Dabei sind bis zu 3 Streams unterwegs und bis zu 5 Boxen zu Hause möglich. Die weiße TV Box vereint laut A1 über 230 Sender, 7.500 Filme und Serien, das Angebot von Sky (separates Abo erforderlich), sowie direkten Zugriff auf Prime Video, YouTube, YouTube Kids, ORF TVthek, Flimmit sowie andere Streaming Apps.

Fazit

Ob sich das Angebot lohnt, muss man sich durchrechnen. Wer ohnehin einen Fernseher und einen Breitband-Internetanschluss inklusive TV-Dienst benötigt, könnte sich durchaus den einen oder anderen Euro sparen. 43 Zoll große TCL 4K-Smart TVs gibt es hierzulande ab rund 370 Euro.