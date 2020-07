Apple setzt beim iPhone 12 auf Kante

Neue Apple-Smartphones werden eckiger und setzen auf eine deutlich kleinere Notch.

Nachdem Anfang der Woche durchgesickert ist, dass Apple das iPhone 12 womöglich ohne Netzteil und Kopfhörer ausliefern will, gibt es nun wieder erfreulichere Nachrichten für die Fans. Das finale Design der neuen Smartphones kristallisiert sich nämlich immer stärker heraus. Da mittlerweile so gut wie alle Daten der vier erwarteten iPhone-12-Modelle bekannt sind (siehe Tabelle unten) und in den letzten Tagen vermehrt Prototypen und Gussformen auftauchten, haben sich diverse Grafiker ins Zeug gelegt und anhand der bisherigen Informationen Renderings erstellt.

>>>Nachlesen: iPhone 12 wohl ohne Netzteil und Kopfhörer

So sollen die iPhone 12 Modelle aussehen

In den vergangenen Jahren haben diese das finale Design stets fast eins zu ein getroffen. Heuer dürfte es ähnlich aussehen. Wir haben die besten Designentwürfe in einer Diashow zusammengefasst. In dieser sind iPhone-12-Studien von Jonas Daehnert (PhoneDesigner), Lets go Digital (ConceptCreator) sowie EverythingApplePro (Max Winebach) zu sehen.

Diashow: Designstudien zum iPhone 12 1/11 © EverythingApplePro (Max Winebach) Die iPhone-12-Reihe soll aus vier Modellen bestehen - zwei normale Versionen (5,4 und 6,1 Zoll) und zwei Pro-Varianten (6,1 und 6,7 Zoll). 2/11 © Jonas Daehnert (PhoneDesigner) Apples neue Top-Smartphones kommen eckiger daher und erinnern somit an das iPhone 4s. 3/11 © Jonas Daehnert (PhoneDesigner) Auf der Rückseite setzt das Quadrat-Modul der Hauptkamera mit Zentralblitz Akzente. 4/11 © Jonas Daehnert (PhoneDesigner) Bei den Pro-Modellen sind vier Linsen (inklusive Lasertechnik) verbaut, bei... 5/11 © Lets go Digital (PhoneCreator) ...den normalen Versionen handelt es sich um eine Dual-Cam. 6/11 © Jonas Daehnert (PhoneDesigner) Vorne wird die Notch deutlich schmäler ausfallen. Dennoch bleiben alle wichtigen Bauteile (Sensoren, Linsen, etc.) der TrueDepth-Frontkamera erhalten. 7/11 © Jonas Daehnert (PhoneDesigner) Nur so kann Apple gewährleisten, dass die aufwendige 3D-Gesichtserkennung (Face ID) schnell und sicher funktioniert. 8/11 © Lets go Digital (PhoneCreator) Oberhalb der Notch ist ein kleiner Lautsprecher installiert. 9/11 © Lets go Digital (PhoneCreator) Neben der dezenteren Aussparung sticht auch die schmälere Display-Umrandung ins Auge. 10/11 © Lets go Digital (PhoneCreator) Beim iPhone 12 wird der Touchscreen also noch etwas mehr Fläche an der Frontseite einnehmen. 11/11 © EverythingApplePro (Max Winebach) Vergleich: iPhone 12 Pro (hinten, blau) versus iPhone 11 Pro (vorne, grün).

× Designstudien zum iPhone 12

Kantiger und Mini-Notch

Alle drei Konzepte ähneln sich sehr stark. Sie weisen deutliche Unterschiede im Vergleich zum iPhone 11 auf. So kommt das neue Top-Smartphone eckiger daher und erinnert somit an das iPhone 4s. Auf der Rückseite setzt das Quadrat-Modul der Hauptkamera mit Zentralblitz Akzente. Bei den Pro-Modellen sind vier Linsen - Triple-Cam + Lidar-Sensor (Lasertechnik) - verbaut, bei den normalen Versionen handelt es sich um eine Dual-Cam. Vorne wird die Notch deutlich schmäler ausfallen. Dennoch bleiben alle wichtigen Bauteile (Sensoren, Linsen, etc.) der TrueDepth-Frontkamera erhalten. Nur so kann Apple gewährleisten, dass die aufwendige 3D-Gesichtserkennung (Face ID) schnell und sicher funktioniert. Oberhalb der Notch ist ein kleiner Lautsprecher installiert. Neben der dezenteren Aussparung sticht auch die schmälere Display-Umrandung ins Auge. Beim iPhone 12 wird der Touchscreen also noch etwas mehr Fläche an der Frontseite einnehmen.

>>>Nachlesen: iPhone 12: Daten aller vier Modelle geleakt

Dicht am Original

Obwohl es natürlich keine offiziellen Informationen von Apple gibt, dürften die Entwürfe sehr nah am tatsächlichen Design des iPhone 12 liegen. In den letzten Jahren wurden im Fühjahr und Sommer ebenfalls Renderings anhand von Leaks veröffentlicht. Wie sich im Rahmen der offiziellen Präsentation herausstellte, entsprachen die Entwürfe fast immer 1:1 den neuen iPhones. Eines steht bereits zu 100 Prozent fest: Apple wird die iPhone-12-Modelle mit iOS 14 in den Handel bringen. Die Präsentation wird für Herbst erwartet. Aufgrund der Coronavirus-Krise könnte sich der Marktstart etwas nach hinten verschieben .

>>>Nachlesen: iOS 14: Das sind die besten neuen Funktionen

>>>Nachlesen: iPhone 12: Chip-Hersteller verrät Starttermin

>>>Nachlesen: Diese iPhones/iPads bekommen iOS 14 & iPadOS 14

Technische Daten der iPhone 12 Modelle (laut Leaks)