Die drei Erzrivalen am Mobilfunkmarkt starten gemeinsamen Dienst, von dem alle Kunden profitieren.

Dass A1, Magenta und "3" zusammenarbeiten, kommt eher selten vor. Zuletzt warnten die drei großen Mobilfunkanbieter gemeinsam vor einer gefährlichen SMS-Abzockmasche . Bei ihren Angeboten stehen sie hingegen in harter Konkurrenz und kämpfen - auch mit den virtuellen Mobilfunkern - um jeden einzelnen Kunden. Doch nun bringen die drei Unternehmen eine gemeinsame Plattform an den Start. Diese soll den Kunden das Bezahlen von Online-Services und digitalen Gütern (Apps, Abos, etc.) deutlich erleichtern.

"Zahlen per Handyrechnung"

Bei solchen Käufen ist in vielen Fällen die Eingabe der Kreditkartendaten oder ein zeitaufwendiges Anmelden bei Zahlungsdiensten notwendig. Wer keine Kreditkarte besitzt oder seine Daten nicht an Drittanbieter weitergeben will, schaut gleich komplett durch die Finger. Doch nun bringen A1 , Magenta und " 3 " eine Alternative an den Start: "Zahlen per Handyrechnung". Hierbei kann beim Kaufabschluss die Handyrechnung als Zahlungsmittel gewählt und nach Bestätigung getätigt werden. Die gesammelten Einkäufe des Monats werden dann mit der monatlichen Handyrechnung bezahlt.

© Screenshot: zahlenperhandyrechnung.at ×

Appstores, Handyparken, Spenden, etc.

Laut den drei Mobilfunkern steht "Zahlen per Handyrechnung" all ihren privaten Vertragskunden kostenlos und ohne separate Anmeldung zur Verfügung. Zum Start der neuen gemeinsamen Plattform sind bereits einige bekannte Anbieter an Bord: So können Apps und Abos im Google Play Store, Apple App Store und der Huawei App Gallery mit der Handyrechnung bezahlt werden. Aber auch Xbox-Spiele, Microsoft365 Abos oder Parkscheine mit Handyparken können auf diese Weise gekauft und bezahlt werden. Für Spendenfreudige wird wiederum das Spenden per SMS oder Online im Internet einfacher.

Externer Link

Die Website www.zahlenperhandyrechnung.at gilt als Anlaufstelle für alle Vertragskunden von A1, Magenta und "3" sowie interessierte Händler.