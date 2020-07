iPhone 12 dürfte doch erst deutlich später starten

Den Apple-Zulieferern macht die Corona-Krise nach wie vor Probleme.

Nachdem es zuletzt geheißen hat, dass sich die vier für Herbst erwarteten iPhone-12-Modelle aufgrund der Coronavirus-Krise „nur“ um rund einen Monat verspäten sollen , scheint sich der von Apple anvisierte Starttermin nun doch weiter nach hinten zu verschieben.

Späterer Starttermin und Verwirrung um 5G

Eigentlich wollte Apple die neuen Smartphones Ende September vorstellen und Anfang Oktober in die Läden bringen. Doch nun will der auf Apple spezialisierte Tech-Blog Mac Otakara aus Zuliefererkreisen erfahren haben, dass die iPhone 12 Modelle frühestens Ende Oktober in den Handel kommen sollen. Darüber hinaus sorgt der Bericht auch noch für gehörige Verwirrung. Der neue Starttermin gelte laut Mac Otakara nämlich für die 4G/LTE-Modelle. Die 5G-Versionen des iPhone 12 sollen überhaupt erst im November 2020 erscheinen. Laut bisherigen Gerüchten sollten aber alle iPhone-12-Modelle den 5G-Standard unterstützen. Dem japanischen Tech-Blog zufolge werde das aber nicht der Fall sein.

Die iPhone-12-Reihe soll aus vier Modellen bestehen - zwei normale Versionen (5,4 und 6,1 Zoll) und zwei Pro-Varianten (6,1 und 6,7 Zoll). Apples neue Top-Smartphones kommen eckiger daher und erinnern somit an das iPhone 4s. Auf der Rückseite setzt das Quadrat-Modul der Hauptkamera mit Zentralblitz Akzente. Bei den Pro-Modellen sind vier Linsen (inklusive Lasertechnik) verbaut, bei den normalen Versionen handelt es sich um eine Dual-Cam. Vorne wird die Notch deutlich schmäler ausfallen. Dennoch bleiben alle wichtigen Bauteile (Sensoren, Linsen, etc.) der TrueDepth-Frontkamera erhalten.

Es bleibt spannend

Ob sich die neuen Spekulationen bestätigen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Die Präsentation der iPhone-12-Reihe wird nach wie vor für Ende September erwartet. Im Rahmen der Vorstellung wird Apple auch den Starttermin verraten. Zudem werden wir dann auch endgültig wissen, ob die neuen Smartphones durchwegs 5G-fähig sein werden, oder ob es auch LTE-Versionen geben wird.

Technische Daten der iPhone 12 Modelle (laut Leaks)