Neben den neuen Smartphones wurden noch die Apple Watch 7 und zwei neue iPads vorgestellt.

Apple-Chef Tim Cook (Bild) hat am Dienstagabend, wie erwartet, die neue iPhone-Generation vorgestellt. In diesem Jahr dürfen sich die Fans erneut über vier neue Smartphones freuen: das iPhone 13 mini (5,4 Zoll), das iPhone 13 (6,1 Zoll), das iPhone 13 Pro (6,1 Zoll) und das iPhone 13 Pro Max (6,7 Zoll). Darüber hinaus wurden noch die Apple Watch 7 und zwei neue iPads vorgestellt. Auf die AirPods 3 haben die Fans vergeblich gehofft. Wir haben die wichtigsten Infos zu allen Neuheiten zusammengefasst.

iPhone 13

Gemeinsamkeiten



Alle vier Smartphones setzen auf ein nur leicht modifiziertes Design und ähneln somit den iPhone-12-Modellen. Vorne wurde die Notch jeweils um 20 Prozent verkleinert und hinten gibt es überarbeitete Kameramodule. Darüber hinaus bietet Apple die Smartphones in neuen Farben an. Zu den technischen Gemeinsamkeiten zählen der neue, deutlich schnellere Prozessor A15 Bionic, die Unterstützung des aktuellsten 5G-Standards, längere Akkulaufzeiten, IP68-Zertifizierung (staub- und wasserfest) sowie das Betriebssystem iOS 15.

Die Pro-Modelle verkauft Apple in diesen Farben.

Unterschiede



Das iPhone 13 mini und das iPhone 13 werden in den Speichergrößen 128, 256 und 512 GB angeboten. Die 64 GB Variante entfällt also, dafür ist das 512 GB Modell neu. Auf der Rückseite verfügen sie über eine verbesserte 12 MP Dual-Kamera mit LED-Blitz und Nachtmodus. Die Grafik-Einheit mit 4 Kernen soll den besten Konkurrenten um 30 Prozent überflügeln. Beim iPhone 13 Pro und 13 Pro Max können die Kunden zwischen 128, 256, 512 GB und neu 1 TB Speicher wählen. Absolutes Highlight der Flaggschiffmodelle ist die verbesserte Hauptkamera. Hier setzt Apple wieder auf drei Linsen (Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Teleobjektiv). Außerdem sind beim 6,1 Zoll großen iPhone 13 Pro und beim 6,7 Zoll großen iPhone 13 Pro Max nun sogenannte Retina XDR Displays mit einer Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hz verbaut. Die GPU verfügt hier über 5 Kerne und soll das schnellste Konkurrenz-Handy um 50 Prozent überflügeln.

Alle vier Smartphones verfügen über einen "Cinematic" Videomodus, bei dem der Nutzer den Fokus zwischen Vorder- und Hintergrund variieren kann. Die Software fokussiert dabei automatisch je nach Geschehen auf verschiedene Ebenen im Bild. Dreht sich etwa die Person im Vordergrund nach hinten um, wird das Objektiv auf den Hintergrund scharfgestellt, in dessen Richtung sie blickt. Apple zeigte sich überzeugt, mit solchen smarten Funktionen auch das Filmgeschäft verändern zu können.

Auch beim iPhone 13 (mini) gibt es neue Farben.

Preise



Das iPhone 13 mini (128 GB) ist bei uns zu einem Preis von 799 Euro zu haben. Für das Standardmodell der neuen iPhone-Generation, das iPhone 13 mit 128 GB, verlangt Apple 899 Euro. Da die Preise trotz doppelt so großem Speicher gleich geblieben sind, wurden die neuen iPhones eigentlich billiger.

iPhone 13 mini : 128 GB / 256 GB / 512 GB: 799 € / 919 € / 1149 €

: 128 GB / 256 GB / 512 GB: 799 € / 919 € / 1149 € iPhone 13: 128 GB / 256 GB / 512 GB: 899 € / 1019 € / 1249 €



Die beiden Top-Smartphones fangen an mit dem iPhone 13 Pro (6,1 Zoll). Hier werden für die Version mit 128 GB 1.149 Euro veranschlagt. Beim Flaggschiffmodell mit 6,7 Zoll (iPhone 13 Pro Max) schlägt die 128-GB-Version mit 1.249 Euro zu Buche. Die neuen TB-Versionen kosten stolze 1.729 bzw. 1829 Euro. Damit ist das iPhone 13 Pro Max 1 TB das teuerste iPhone aller Zeiten.

iPhone 13 Pro : 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB: 1149 € / 1269 € / 1499 € / 1729 €

: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB: 1149 € / 1269 € / 1499 € / 1729 € iPhone 13 Pro Max: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB: 1249 € / 1369 € / 1599 € / 1829 €



Highlights iPhone 13 (mini):



Highlights iPhone 13 Pro (Max):



Bestellstart

Die neuen iPhone-13-Modelle können ab 17. September (14:00 Uhr unserer Zeit) vorbestellt werden. In Österreich werden sie auch wieder bei den drei großen Mobilfunkanbietern erhältlich sein. Bei A1 konnte man sich bereits seit der Vorwoche für die neuen Apple-Handys vorregistrieren lassen . Bei Magenta gibt es zum Bestellstart eine spezielle Aktion: MagentaEINS Kunden, die das iPhone 13 zwischen 17. September und 4. Oktober 2021 bestellen, erhalten in ihrem Tarif gratis 5G für 24 Monate. MagentaEINS Kunde wird man automatisch, wenn in einem Haushalt Mobilfunk und Internet des Telekomunternehmens bezogen werden.

Apple Watch 7

Zweite große Neuheit war die Apple Watch Series 7. Hier setzt Apple nun auf größere Displays (41 statt 40 mm bzw. 45 statt 44 mm). Da die Ränder rund um den Touchscreen schmäler wurden, ist das Gehäuse nur minimal gewachsen. Außerdem baut es etwas flacher. Laut Apple ist das Display im Vergleich zur Apple Watch 6 um satte 20 Prozent gewachsen. Deshalb gibt es nun auch Platz für eine komplette virtuelle Tastatur und mehr Spielraum für (neue) Watchfaces. Das Allways-On-Display strahlt nun um bis zu 70 Prozent heller, soll aber dennoch nicht mehr Energie benötigen. Dank IPX6-Zertifizierung ist die Apple Watch 7 staubgeschützt und wasserresistent.

An den Sensoren und der Akkulaufzeit von 18 Stunden wurde nicht gerüttelt. Hier bleibt alles beim Alten. Die Smartwatch bietet also u.a. Herzfrequenzsensor mit EKG, Messung der Blutsauerstoffsättigung, GPS, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Höhenmesser, Bluetooth und WLAN. Laut dem iPhone-Konzern lässt sich die Apple Watch 7 aber um 33 Prozent schneller laden. Per USB-C soll eine Vollladung nun in 45 Minuten erledigt sein.

Kunden können zwischen einem Wifi-Modell und einer Mobilfunkvariante mit eSIM wählen. Da die Apple Watch 7 erst später im Herbst startet, gibt es noch keine Euro-Preise. In den USA schlägt sie mit mindestens 399 US-Dollar zu Buche.

iPads

Neben den iPhones und der Apple Watch wurden noch zwei neue iPads vorgestellt – das neue Einstiegs-Tablet iPad 9 sowie das völlig neu entwickelte iPad mini 6. Die beiden Tablets können ab sofort vorbestellt werden und kommen nächste Woche in den Handel.

iPad mini 6



Interessenten kleiner Tablets wird die Neuauflage des iPad mini besonders freuen. Hier hat Apple nämlich ordentlich nachgelegt, was aufgrund der langen Bauzeit des Vorgängermodells aber auch nicht allzu schwer war. Das iPad mini 6 verfügt wie das iPhone 13 über den neuen A15 Bionic Prozessor. Ein echtes Highlight ist die 12 MP Ultraweitkamera an der Vorderseite. Dank dem von den Pro-Modellen bekannten Center-Stage-Modus verfolgt die Kamera den Nutzer bei Videoanrufen, falls er sich bewegen sollte. Darüber hinaus ist das 8,3 Zoll große Tablet mit Apples Eingabestift der zweiten Generation (Pencil 2) kompatibel. Dieser kann magnetisch am nun eckigen Gehäuse befestigt werden und wird dabei auch aufgeladen. Apropos: Das Tablet selbst wird nun via USB-C-Anschluss aufgeladen. Zudem ist WLAN 6 mit an Bord.

Neben reinen WLAN-Modellen bietet Apple auch Mobilfunk-Varianten an. Und hier ist nun erstmals 5G mit an Bord. Günstig ist das iPad mini 6 freilich nicht. Der Einstiegspreis beträgt 549 Euro.

iPad mini WiFi 64 GB / 256 GB: 549 € / 719 €

iPad mini WiFi Cellular 64 GB / 256 GB: 719 € / 889 €

iPad 9

Mit der neuen Generation des normalen iPad richtet sich Apple wieder an preisbewusste Kunden. Diese müssen bei der Ausstattung zwar Einbußen hinnehmen, können im Vergleich zu den anderen Tablets des Herstellers aber richtig sparen. Das iPad 9 verfügt über den A13 Bionic Prozessor und soll um 20 Prozent schneller sein als sein Vorgänger. Der 10,2 Zoll Touchscreen unterstützt die Eingabe mit dem Apple Pencil 1. Darüber hinaus sind eine 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera (ebenfalls inklusive Center Stage), eine 8 MP Kamera auf der Rückseite, ein Fingerabdrucksensor und ein USB-C-Anschluss an Bord.

Die Mobilfunkvarianten unterstützen 4G/LTE. Preislich geht es ab 379 Euro los.

iPad WiFi 64 GB / 256 GB: 379 € / 549 €

iPad WiFi Cellular 64 GB € / 256 GB: 519 € / 689 €

