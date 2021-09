× A1 startet Vorreservierung für das iPhone 13

Beim größten Mobilfunker des Landes kann man sich bereits vor der Präsentation für die neuen Apple-Smartphones registrieren.

Nachdem Apple am Dienstag die offiziellen Einladungen zu seinem heurigen Herbst-Event , das am 14. September unter dem Motto "California streaming" über die Bühne geht (wir berichten ab 18:30 live), gibt es wohl nur noch wenige, die daran zweifeln, dass der US-Konzern am kommenden Dienstag die neue iPhone-Generation präsentieren wird. Die letzten Skeptiker dürften nun von A1 überzeugt werden.

"Neues von Apple"

Die offizielle Einladung von Apple.

Österreichs Mobilfunkmarktführer hat nämlich eine eigene Website eingerichtet, auf der man sich bereits für das "iPhone 13" vorregistrieren kann. Natürlich spricht A1 nicht direkt vom iPhone 13, doch die Seite mit "Neues von Apple" beworben. Weiters ist folgende Information zu lesen: "Am 14.09. findet um 19 Uhr das Apple Event statt. Mit unserer unverbindlichen Vorregistrierung erfahren Sie, sobald die neuen Geräte von Apple bei A1 erhältlich sind. Um den Zeitpunkt nicht zu verpassen, tragen Sie ganz einfach Ihre Daten im nebenstehenden Formular ein. Wir informieren Sie dann umgehend per E-Mail, wenn es Neuigkeiten dazu gibt."

Wann kann man das iPhone 13 kaufen?

So sieht die A1-Seite für die Vorreservierung aus.

Wir haben vor wenigen Tagen alle Gerüchte, Spekulationen und Infos, die vorab zur iPhone-13-Serie durchgesickert sind, zusammengefasst. Inklusive den voraussichtlichen Startterminen. So sollen die vier neuen Apple Handys (iPhone 13, 13 mini, 13 Pro und 13 Pro Max) ab 17. September vorbestellbar sein und ab 24. September in den Handel kommen. Die drei großen heimischen Mobilfunkanbieter (neben A1 sind das Magenta und "3") haben die Apple-Geräte normalerweise in Kombination mit unterschiedlichen Tarifen immer von Anfang an im Angebot. Bei A1 können die Kunden jetzt schon sicher sein, dass das auch beim iPhone 13 so sein wird.