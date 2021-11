Jetzt startet auch "3" seine Weihnachtsangebote

Bei dem Mobilfunker gibt es heuer unter anderem eine halbierte Grundgebühr.

Kurz nachdem A1 (inklusive Tochterfirmen) seine heurigen Weihnachtsangebote an den Start gebracht hat , zieht nun " 3 " nach. Ab 4. November 2021 gibt es bei dem Mobilfunker spezielle Xmas-Tarife, bei denen nur das halbe Grundentgelt fällig wird. Die Preisreduktion gilt dabei solange man bei einem der Tarife bleibt. Also nicht nur rund um die Weihnachtszeit. Das Angebot selbst ist hingegen sehr wohl zeitlich limitiert. Offiziell bis zum 31. Dezember 2021. In den letzten Jahren wurden die Weihnachtsangebote von den meisten Mobilfunkern jedoch verlängert. Gut möglich, dass das auch dieses Mal so sein wird.

Xmas-Tarife

Die Perfect Xmas L, XXL und Unlimited Tarife bieten unlimitierte Minuten/SMS sowie 20, 80 oder unlimitierte GB. Aufgrund des halben Grundentgelts geht es ab 16,95 Euro pro Monat los. Darüber hinaus gibt es für alle bis 27 den Tarif MyLife Xmas XL mit 45 GB um 19,50 Euro pro Monat. Die Aktionstarife sind in Kombination mit neuen Smartphones oder als SIM-Only Option ohne Bindung ab 14,45 Euro pro Monat erhältlich. Perfect Xmas XXL und Unlimited sowie Perfect SIM Xmas Unlimited sind 5G Tarife mit jeweils 80 GB oder unlimitierten Daten österreichweit.

Smartphones ab 0 Euro

Bei Neuanmeldungen zu den neuen Perfect Xmas L, XXL und Unlimited Tarifen bekommen "3"-Kunden außerdem diverse Smartphones zu vergünstigten Preisen. Dazu zählen:

Vivo Y72 5G um 0 Euro zum Perfect Xmas L (16,95 Euro/Monat)

Samsung Galaxy A52s 5G, Vivo V21 5G oder Xiaomi 11 lite 5G um 0 Euro gemeinsam mit Perfect Xmas XXL (29,95 Euro/ Monat)

iPhone 13 um 198 Euro oder Galaxy S20 FE 5G um 0 Euro zum Perfect Xmas Unlimited Tarif (49,95 Euro/Monat)

Kein Aktivierungsentgelt

Zusätzlich müssen Kunden, die ab 4. November 2021 einen neuen Perfect Xmas und MyLife Xmas Tarif anmelden, kein Aktivierungsentgelt (69,90 Euro) bezahlen. Bestehende "3"-Kunden können das neue Angebot im Rahmen der Tarifwechsel-Logik des Anbieters nutzen. Die Servicepauschale beträgt 27 Euro pro Jahr. Wenn man sich für eines der erwähnten Smartphones entscheidet, wird einmalig eine Urheberrechtsabgabe von 3 Euro je Handy fällig.

Vorab-Check

Wie immer gilt bei den "0-Euro"- oder vergünstigten Smartphone-Angeboten, dass man sich die Gesamtkosten durchrechnen und das eigene Nutzungsverhalten mit einbeziehen sollte. Manchmal steigt man nämlich besser aus, wenn man sich das Smartphone offen kauft, und beim Mobilfunker dann nur den Tarif nimmt. Sollten die Voraussetzungen passen, kann man bei den Weihnachtsangeboten tatsächlich echte Schnäppchen machen.