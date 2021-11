A1-Weihnachtsangebote: 5G jetzt bei allen Tarifen

Als erster Mobilfunker startet der Marktführer seine heurigen Aktionen - inklusive Xcite, Yesss! und Red Bull Mobile.

Wie jedes Jahr um diese Zeit, starten die heimischen Mobilfunker ihre Weihnachtstarife. Den Anfang macht heuer A1 inklusive seiner Tochterfirmen. Beim heimischen Marktführer steht heuer eindeutig der Mobilfunkstandard 5G im Mittelpunkt. Denn dieser wird nun in allen A1-Tarifen freigeschaltet.

A1

Bisher war der schnelle 4G/LTE-Nachfolger ausschließlich in den Tarifen Mobile L, Mobil Unlimited und Unlimited+ verfügbar. Im Rahmen der Weihnachtsaktion gibt es 5G nun auch in den Tarifen Mobil S und Mobil M. Darüber hinaus schenkt A1 seinen Festnetz-Internet -Kunden, die sich zusätzlich für die Tarife Mobil S, M und L entscheiden, jeweils 10 GB Datenvolumen pro Monat. 5G-Smartphones wie das Samsung Galaxy S21, das iPhone 13 oder das Xiaomi 11 Lite gibt es in Kombination mit diversen Tarifen um 0 Euro.

Xcite

Für alle unter 26 Jahre gibt es zu Weihnachten mit dem neuen Tarif Xcite Special X ebenfalls ein spezielles Angebot. Hierfür muss man sich jedoch für für ein Xiaomi-Smartphone entscheiden. Der neue Tarif beinhaltet, neben unlimitierten Minuten und SMS auch 20 GB Datenvolumen um 19,90 Euro pro Monat. Dazu gibt es zum Beispiel das Xiaomi 11 Lite 5G um 0 Euro.

Bei Online-Anmeldung entfällt darüber hinaus bei allen A1 Smartphone Tarifen das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 49,90 Euro.

RedBull Mobile

Auch die A1-Tochter Red Bull Mobile bringt Weihnachtsangebote an den Start. Der Tarif Core bekommt 5 GB Datenvolumen mehr, also 15 statt sonst 10 GB, und kostet zwei Euro pro Monat weniger (19,90 Euro statt 21,90 Euro). Dazu gibt es zum Beispiel das Vivo Y52 5G und das Xiaomi Redmi 10 um 0 Euro.

Yesss!

Die Billig-Schiene Yesss! startet wiederum das sogenannte Angebots-Festival. Bei diesem gibt es von 4. bis zum 13. November auf www.yesss.at jeden Tag Preise und Spezialangebote. Dazu zählen laut eigenen Angaben kostenlose Jahresverträge und vergünstigte Smartphones. Zu Beginn gibt es am 4. November unter allen Webshopbestellungen fünf iPhone 12 Pro zu gewinnen.

Fazit

Wie immer gilt bei den (0-Euro-)Angeboten, dass man sich die Gesamtkosten durchrechnen und das eigene Nutzungsverhalten mit einbeziehen sollte. Manchmal steigt man nämlich besser aus, wenn man sich das Smartphone offen kauft, und beim Mobilfunker dann nur den Tarif nimmt. Bei den nach wie vor eher teuren 5G-Tarifen sollte man vorab unbedingt klären, ob man an seinem Hauptstandort überhaupt einen 5G-Empfang hat. Sollten die Voraussetzungen passen, kann man bei den Weihnachtsangeboten tatsächlich echte Schnäppchen machen.