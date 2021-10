A1 unter den Top 10 Mobilfunkern der Welt

Österreich landet im jährlichen Weltreport insgesamt unter den fünf besten Ländern im Mobilfunk.

Internationaler Erfolg für A1 : Im am Freitag veröffentlichten globalen Mobilfunkreport (Global State of Mobile Experience Report) des Crowdsourcing Unternehmens Tutela landet der Mobilfunkmarktführer in zwei Kategorien unter den Top 10. Für die heimischen Anbieter fällt das Ergebnis insgesamt erfreulich aus. Österreich landet neben Dänemark, Finnland und Südkorea unter den besten fünf Ländern im Mobilfunk.

In dem Report wurden die Erfahrungen von Mobilfunknutzern weltweit bewertet. A1 Österreich liegt global sowohl in der Kategorie „Best Mobile Experiene“ als auch in der Kategorie „Best Video Experience“ unter den Top 10 der Mobilfunkanbieter. Für den Bericht wurden Betreiber aus 30 Ländern getestet und von mehr als 830 Millionen Mobilfunknutzern über zwei Milliarden Netztests durchgeführt.

Tutela verweist auf Wichtigkeit guter Netze

Im jährlich erscheinenden Global State of Mobile Experience analysiert Tutela weltweit sowohl die allgemeinen Erfahrungen von Mobilfunknutzern, als auch die Qualität bei der Nutzung von Videoservices. „Bei dem prognostizierten weiteren Anstieg des Verbrauchs ist es für Mobilfunknetzbetreiber unerlässlich, ein robustes und zuverlässiges Netz bereitzustellen. Mit der steigenden Nachfrage, insbesondere für Anwendungsfälle wie Videokonferenzen, Streaming und Spiele, haben sich auch die Erwartungen der Kunden weiterentwickelt. Kunden wünschen sich ein ganzheitliches Erlebnis, das nicht nur schnell, sondern auch nahtlos und ohne Unterbrechungen ist“, so Tutela.

A1 betont Investitionen und 5G

Auch A1 Chef Marcus Grausam hat sich zu dem für sein Unternehmen erfreulichen Ergebnis zu Wort gemeldet: „A1 investiert jährlich rund eine halbe Milliarde Euro in die digitale Infrastruktur Österreichs und baut das 5G Netz mit Höchsttempo aus. Schon jetzt sind knapp 60 Prozent der österreichischen Bevölkerung mit 5G versorgt . Das starke Abschneiden im weltweiten Benchmark von Tutela zeigt eindrucksvoll, dass sich die Investitionen in die Mobilfunknetze für unsere Kund:innen auszahlen. Für uns ist das ein weiterer Ansporn, auch zukünftig die beste Netzqualität zu bieten.“

Externer Link

Global State of Mobile Experience 2021