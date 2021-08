Magenta schenkt jetzt vielen Kunden 10 GB

"Urlaubs-Bonus" ist für neue und bestehende Kunden in der Mein Magenta App aktivierbar.

Gute Nachricht für alle Magenta -Kunden, die auf einen Klax-Tarif setzen. Denn neue und bestehende Nutzer der Wertkarte, die im Aktionszeitraum (2. August und 31. August 2021) ein aktives Klax Tarifpaket haben, können ihr Datenvolumen gratis um 10 GB aufstocken.

So funktioniert´s

Die einmalige Aktivierung ist in der "Mein Magenta"-App möglich. Sobald die zusätzlichen 10 GB aktiviert sind, können sie sofort genutzt werden.

Angebot für Neukunden

Für neue Kunden gibt es zudem das Starterpaket Klax M mit 1.500 Minuten/SMS und 15 GB Datenvolumen um 10 Euro statt 15 Euro für die erste Aufladung, so Magenta am Montag in einer Aussendung. Wie bei allen Wertkarten-Angeboten gibt es auch bei diesem Mobilfunker keine Vertragsbindung, keine Aktivierungsgebühr und keine Servicepauschale.