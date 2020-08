Spar greift mit neuen Kampftarifen an

Virtueller Mobilfunker S-Budget Mobile bringt neue Angebote an den Start.

Kurz nachdem HoT und yesss! neue Billig-Tarife vorgestellt haben, legt nun auch die Mobilfunkschiene von Spar nach. Konkret telefonieren und surfen Neukunden von S-Budget Mobile ab sofort drei Monate zum halben Preis. Das neue Angebot gilt bis 13. September 2020.

Zwei Tarife

So werden für den Tarif Medium+ mit 10 GB (5 GB für EU-Roaming), 1.500 Minuten/SMS und bis zu 20 GB Datenmitnahme in den ersten drei Monaten nur 4,95 statt 9,90 Euro pro Monat fällig. Beim Tarif X-Large+ wird die monatliche Grundgebühr für drei Monate auf 7,45 Euro halbiert (Normalpreis: 14,90 Euro). Hier sind 30 GB (7,5 GB für EU-Roaming) 1.500 Minuten/SMS und bis zu 60 GB Datenmitnahme inkludiert. Beide Aktionstarife bieten eine LTE-Geschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s.

Kunden profitieren vom Preiskampf

Wie bei allen virtuellen Mobilfunkern gibt es auch bei S-Budget Mobile keine Bindung, kein Aktivierungsentgelt und keine Servicepauschale. Auch das neue Angebot von Spar zeigt, dass vom harten Preiskampf am heimischen Handy-Markt vor allem die Kunden profitieren. In Österreich surft und telefoniert man so günstig, wie in fast keinem anderen EU-Land.

