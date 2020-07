Totaler Preissturz beim Samsung Galaxy S10+

2019er-Flaggschiff ist aktuell zum absoluten Kampfpreis zu haben.

Obwohl Samsung seine Galaxy S20-Reihe schon seit einigen Monaten im Handel hat, sind die Preise der Vorgängermodelle bisher nicht allzu stark gefallen. Vor allem das 2019er-Flaggschiff Galaxy S10+ , das nach wie vor zu den besten Android-Smartphones zählt, erwies sich als besonders wertstabil. Doch das hat sich nun rapide geändert.

Absoluter Kampfpreis

Beim billigsten Online-Händler kostet das Galaxy S10+ Duos mit 128 GB derzeit 606 Euro (geizhals.at-Check am 22. Juli; 11:15 Uhr). Das ist zwar günstig, aber Yesss! dachte sich offenbar, dass da noch mehr geht. Die A1-Tochter verkauft das 6,4 Zoll große Top-Smartphone (offen für alle Netze) in seinem sogenannten „Summer Sale“ um 499 Euro. Dieser Kampfpreis gilt nur online und bis zum 30. August 2020 bzw. solange der Vorrat reicht.

>>>Nachlesen: 30 GB: yesss! rüstet seinen Top-Tarif auf

Top-Ausstattung

In unserem großen Test konnte das Galaxy S10+ mit seiner Performance überzeugen. An das aktuelle Flaggschiff Galaxy S20 Ultra reicht es zwar nicht heran, das kostet aber auch fast dreimal so viel. Zu den Highlights des S10+ zählen das AMOLED-Display, der schnelle Exynos 8-Kern-Prozessor, die Triple-Hauptkamera, die Dual-Frontkamera, die 8 GB RAM, der im Display integrierte Fingerabdrucksensor, der 4.400 mAh Akku und die kabellose Ladefunktion.

>>>Nachlesen: Das Galaxy S10+ im großen oe24-Test

Diashow: Samsung Galaxy S10+ im Test 1/19 © oe24.at/digital Obwohl das Galaxy S10+ ein 6,4 Zoll großes Super AMOLED Display hat, liegt... 2/19 © oe24.at/digital ....es gut in der Hand. Da der Touchscreen fast über die gesamte Frontseite reicht, bleiben die Abmessungen vergleichsweise kompakt. Darüber hinaus... 3/19 © oe24.at/digital ...ist das neue Samsung-Flaggschiff auch sehr dünn. Positiv: Die Südkoreaner... 4/19 © oe24.at/digital ...halten auch beim Top-Modell am Klinkenanschluss (3,5 mm) für Kopfhörer fest. Dieser ist an der Unterseite direkt neben dem USB-C-Anschluss platziert. Völlig neu für Samsung.. 5/19 © oe24.at/digital ...ist der ins Display integrierte Fingerabdrucksensor. Dieser verlangt zwar einen ziemlich festen Druck, funktioniert jedoch sehr zuverlässig. Die Verarbeitung... 6/19 © oe24.at/digital ...und die Materialien sind hervorragend. Unser schwarzes Test-Exemplar ist jedoch anfällig für Finger-Tapser. Vorne sticht... 7/19 © oe24.at/digital ...das Display-Loch für die Frontkamera ins Auge. Diese ist nicht... 8/19 © oe24.at/digital ...immer sofort erkennbar. Ist kein Programm geöffnet, fallen die Unterschiede zum Galaxy S9+ (links im Bild) gering aus. Sobald... 9/19 © oe24.at/digital ...das Display-Loch sichtbar ist, sticht es jedoch sofort ins Auge. So konnte der Touchscreen bei fast gleichen Geräte-Abmessungen vergrößert werden. Auf der... 10/19 © oe24.at/digital ...Rückseite fällt der Modellwechsel sofort auf. Während das Galaxy S9+ über eine vertikal angeordnete Dual-Kamera verfügt, ist beim Galaxy S10 + eine horizontal ausgerichtete Triple-Hauptkamera an Bord. Und... 11/19 © oe24.at/digital ...diese hat es wirklich in sich. Die drei verbauten Linsen (12 MP + 16 MP + 12 MP) ermöglichen hervorragende Fotos und Videos. Daran haben auch die... 12/19 © oe24.at/digital ...integrierten KI-Funktionen einen großen Anteil, die viele verschiedene Motive in Echtzeit erkennen und alle Parameter vollautomatisch so einstellen, dass das bestmögliche Ergebnis erzielt wird. Neben dem exzellenten Rauschverhalten ist... 13/19 © oe24.at/digital ...auch die Farbwiedergabe beeindruckend. Gleiches gilt für den realistischen Bokeh-Effekt. In der Praxis haben es uns auch... 14/19 © oe24.at/digital ...das 16 MP Ultra-Weitwinkel- und das 12 MP Tele-Objektiv (2 x optisches Zoom) angetan. Sie ermöglichen besonders kreative Aufnahmen. 15/19 © oe24.at/digital Obwohl die Anordnung der Frontkamera direkt im Display noch ziemlich neu ist, funktioniert die Technologie hervorragend. Das S10+ bietet wohl die derzeit beste Selfie-Kamera aller Smartphones. Sie überzeugt mit gutem Rauschverhalten, dem schnellen Autofokus und einer natürlichen Darstellung von Hauttönen. Die AR-Emojis sind mittlerweile zwar bekannt, aber... 16/19 © oe24.at/digital ...dennoch immer wieder eine nette Abwechslung. Es ist schon cool, wenn man seinen persönlichen 3D-Avatar mit Freunden teilen oder in Messenger-Diensten verschicken kann. 17/19 © oe24.at/digital Ein weiteres großes Lob geht an das hervorragende Display. Der 6,4 Zoll große Touchscreen überzeugt mit hoher Auflösung (1.440 x 3.040 Pixel), extremer Helligkeit und natürlicher Farbwiedergabe. 18/19 © oe24.at/digital Beim Antrieb gibt es ebenfalls keine Kritikpunkte. Das Galaxy S10+ bietet eine atemberaubende Performance, die mit jeder Situation locker zurecht kommt. Grafisch aufwendige Spiele, Multitasking, Downloads von großen Dateien oder das Streamen von Videos sind keine wirklichen Herausforderungen. 19/19 © oe24.at/digital Samsung lässt sich die Top-Leistung aber auch gut bezahlen. Für das Galaxy S10+ werden mindestens 999 Euro fällig. Unser Testmodell in der Spezialfarbe "Ceramic Black" schlägt sogar mit 1.249 Euro zu Buche. Dafür sind hier aber auch 8 GB RAM und 512 GB Speicher mit an Bord.