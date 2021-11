Devolo bringt neuen WLAN-Repeater

Das kompakte Steckdosengerät "WiFi 5 Repeater 1200" soll das vorhandene Signal verstärken.

Kurz nachdem Devolo den weltweit ersten Powerline-Adapter mit Wi-Fi 6 (ax) vorgestellt hat, bringt der deutsche Netzwerkspezialist einen neuen WLAN-Repeater auf den Markt. Dieser muss sich zwar noch mit dem WLAN-Standard 5 (n) begnügen, ist dafür aber auch deutlich günstiger als Wi-Fi 6-Repeater .

Ausstattung und Funktionen

Das Gerät hört auf den Namen WiFi 5 Repeater 1200 und soll das vorhandene WLAN-Signal vor allem in kleinen bis mittelgroßen Wohnflächen verstärken. Die maximale Datenrate von 1.200 Mbit/s ist zwar nur ein Laborwert, dennoch dürfte der Repeater das Heimnetz auch in der Praxis ordentlich pushen. So lenkt das sogenannte Band Steering die Verbindungen über das jeweils geeignetste Frequenzband – denn als Dualband-Repeater kommuniziert das Gerät über 2,4 GHz als auch 5 GHz. Darüber hinaus ist die Multi-User MIMO (MU-MIMO)-Technologie mit an Bord. Sie steuert Datenströme automatisch, was vor allem dann Vorteile bringt, wenn viele Endgeräte gleichzeitig mit dem Repeater verbunden sind. Die Verschlüsselung erfolgt über die Sicherheitsstandards WPA3 und WPA2.

© Devolo

Einfache Handhabung

Laut Devolo ist der WiFi 5 Repeater 1200 mit sämtlichen gängigen Internet-Routern, Endgeräten oder auch anderen Repeatern kompatibel. Das kompakte Gerät wird einfach in eine Steckdose gesteckt. Nach einem Druck auf die WPS-Tasten von Router und Repeater ist es startklar. Die Home Network App (Android und iOS) leitet den Nutzer durch die Inbetriebnahme und ermöglicht das Anpassen wichtiger Einstellungen. Durch einen Ethernet-LAN-Port versorgt der Repeater auch Geräte, die sich ausschließlich kabelgebunden verbinden lassen. Praktisch: Der neue WLAN-Verstärker kann auch als reiner Access Point eingesetzt werden, wenn eine passende Netzwerkverkabelung vorhanden ist. Hier muss man ihn einfach in eine freie Steckdose stecken und per LAN-Kabel mit der Netzwerkbuchse verbinden.

Verfügbarkeit und Preis

Der WiFi 5 Repeater 1200 ist ab sofort im Handel und online zum Preis von 59,90 Euro (UVP) verfügbar. Devolo gewährt eine Garantie von drei Jahren.