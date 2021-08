Nach der Watch 3 ist das MatePad 11 das zweite Gerät, das mit dem eigenen Betriebssystem läuft.

Wie berichtet, haben die harten US-Sanktionen Huawei dazu gezwungen, ein eigenes Betriebssystem auf die Beine zu stellen. HarmonyOS basiert zwar auf der offenen Version von Android, bietet jedoch viele spezielle Funktionen. Bei der Vorstellung hat der chinesische IT-Riese unter anderem auf die nahtlose Zusammenarbeit unterschiedlicher HarmonyOS-Geräte verwiesen. In Österreich gab es mit der Watch 3 bisher nur ein Gerät, das mit dem neuen Betriebssystem läuft. Doch nun gesellt sich ein weiteres hinzu - das neue MatePad 11. Das Tablet beeindruckt vor allem mit einer imposanten Hardware-Ausstattung. Diesbezüglich muss es sich auch vor den iPad Pro-Modellen aus dem Hause Apple nicht verstecken.

© Huawei ×

Ausstattung

Hauwei setzt beim neuen MatePad 11 auf ein 10,95-Zoll Display mit WQXGA-Auflösung (2.560 x 1.600 Pixel), das fast über die gesamte Front reicht (Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 86 %). Dank einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz ist für eine flüssige Darstellung gesorgt. Zudem soll die hohe Helligkeit dafür sorgen, dass das Tablet auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar bleibt. Für eine adäquate Rechenleistung sorgen die 6 GB Arbeitsspeicher und die acht CPU-Kerne des Qualcomm Snapdragon 865. Am internen Speicher finden 128 GB Platz. Per microSD-Karte kann der Speicher um bis zu 1 TB erweitert werden. Der integrierte 7.250 mAh Akku bietet über den USB-C-Anschluss eine Schnelllademöglichkeit und hält laut Hersteller bis zu 12 Stunden durch. Das sollte auch für lange (Arbeits-)Tage ausreichen. Auf einen integrierten Fingerabdrucksensor, eine kabellose Lademöglichkeit und einen Klinkenstecker hat Huawei (leider) verzichtet. Features wie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Licht-, Temperatur-, Lage-, Beschleunigungs- und Hallsensor sowie GPS sind immer mit an Bord.

© Huawei ×

Sound und Kameras

Die Soundausstattung fällt mit vier integrierten Lautsprechern umfangreich aus. Die Stereo-Beschallung dürfte vor allem beim Zocken und Streamen gut ankommen. Da bei Tablets die Kameraausstattung im Gegensatz zu Smartphones kein entscheidender Kaufgrund ist, machen die meisten Hersteller diesbezüglich keine allzu großen Sprünge. Da macht das MatePad 11 keine Ausnahme. Hinten verbaut Huawei eine 13 MP Kamera inklusive LED-Blitz. Für Videochats und Selfies ist vorne eine 8 MP Kamera integriert. Über sie lässt sich das Tablet auch mittels Gesichtserkennung entsperren.

© Huawei ×

Software

Wie eingangs erwähnt, läuft das MatePad 11 mit HarmonyOS. Da der hauseigene Appstore, die App Gallery, zuletzt stark ausgebaut wurde, finden sich hier zahlreiche nützliche Apps für die Arbeit, die Freizeit und die Schule. Auch bei den Spielen wächst das Angebot laufend. Google-Apps und der Play Store sind aufgrund der US-Sanktionen jedoch weiterhin tabu. Doch auch hier gibt es Alternativen. So hat Huawei etwa mit Petal Maps einen starken Gegner für Google Maps am Start. Auf einige beliebte (Android-)Anwendungen müssen die Nutzer dennoch verzichten. Richtig praktisch ist die integrierte Multi-Screen-Collaboration, welche die Zusammenarbeit zwischen mehreren Geräten (PC, Tablet, Smartphone, etc.) ermöglicht. Im Mirror-Modus können Nutzer den PC-Bildschirm direkt auf das MatePad 11 projizieren und so das Tablet in einen Zeichenblock oder einen Präsentationsbildschirm verwandeln. Die Multi Window Funktion ermöglicht es, bis zu vier kompatible Apps gleichzeitig zu öffnen und zu bearbeiten.

© Huawei ×

Stifteingabe

Das neue MatePad 11 ist mit der zweiten Generation des Eingabestifts M-Pen kompatibel. Dank intelligenter Handschrifterkennung soll sich das Schreiben oder das Hinzufügen von Notizen wie am Papier anfühlen. Durch Doppeltippen auf den Schaft des Stifts kann zwischen verschiedenen Werkzeugen gewechselt werden. Für eine Fehlerkorrektur können Nutzer so beispielsweise sehr schnell zwischen Stift und Radierer switchen. Die neue Funktion FreeScript soll laut Huawei einen nahtlosen Wechsel zwischen der Eingabe per Keyboard und handschriftlichen Notizen in Textfeldern bieten.

Verfügbarkeit und Preis

Huawei bietet das neue MatePad 11 ab sofort in der Farbe "Matte Grey" zum Preis von 449 Euro (6/128 GB) an. Bis zum 29. August 2021 gibt es eine spezielle Einführungsaktion. Wer sich im Aktionszeitraum ein MatePad 11 kauft, bekommt den M-Pen und das Keyboard im Gesamtwert von 209 Euro kostenlos dazu. Laut Huawei gilt dieses Angebot in Österreich nur bei teilnehmenden Handelspartnern und nur solange der Vorrat reicht.