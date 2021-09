Das Surface Duo 2 ist jetzt deutlich besser; neue Notebooks und Tablets mit Windows 11.

Microsoft greift mit neuen Surface-Geräten an. Konkret bringt der IT-Riese die zweite Generation seines Klapp-Handys Duo, sowie neue Notebooks und Tablets auf den Markt. Letztere laufen von Anfang an mit Windows 11 , das ab 5. Oktober verfügbar ist. Beim Smartphone-Betriebssystem vertraut Microsoft erneut auf Googles Android.

Surface Duo 2

Während das im Vorjahr präsentierte Klapp-Handy in Sachen Ausstattung etwas enttäuscht hat, muss sich das Surface Duo 2 derartige Kritik nicht mehr gefallen lassen. Die beiden OLED-Displays, welche auch die digitale Stifteingabe unterstützen, haben nun eine Größe von jeweils 5,8 Zoll (1.344 x 1.892 Pixel) und kommen so im aufgeklappten Zustand auf eine Bildschirmdiagonale von 8,3 Zoll.

Surface Duo 2

Innerhalb des 284 Gramm schweren Geräts arbeitet Qualcomms Top-Chip Snapdragon 888, der auch ein 5G-Modem integriert hat. Unterstützt wird der Prozessor von 8 GB RAM. Beim internen Speicher haben Kunden die Auswahl zwischen 128 GB, 256 GB oder 512 GB. NFC, eine 12 MP Frontkamera sowie eine Triple-Hauptkamera sind ebenfalls an Bord. Letztere besteht aus einer 12 MP Hauptkamera, einer 16 MP Ultraweitkamera und einer 12 MP Telekamera. Nutzer können Fotos und Videos in 4K aufnehmen. Der Akku wird via USB-C geladen. Als Software ist eine an die beiden Displays angepasste Version von Android 11 vorinstalliert.

Das Surface Duo 2 ist ab sofort vorbestellbar und ab dem 15. November 2021 auf dem österreichischen Markt erhältlich – zunächst jedoch nur für Unternehmenskunden. Der Preis startet bei 1.649 Euro.

Surface Pro 8

Das neue Surface Pro 8 ist laut Microsoft doppelt so schnell wie sein Vorgänger. Es verfügt über Intel Core-Prozessoren der 11. Generation sowie zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 16 Stunden an. Dreh- und Angelpunkt des Surface Pro 8 ist sein 13-Zoll großer, fast randloser Touchscreen. Die 5 MP Kamera auf der Vorderseite, die 10 MP Kamera (4K) auf der Rückseite, Dolby Atmos-Sound sowie zwei Fernfeld-Studiomikrofone sollen für eine bessere Qualität bei Videoanrufen sorgen. Darüber hinaus ist das Tablet nun mit dem ebenfalls neuen, erstmals eckigen Eingabestift Surface Slim Pen, der deutlich präziser arbeiten soll, kompatibel.

Surface Pro 8

Microsoft verkauft das Surface Pro 8 in den Farben Platin und Graphite. Als Zubehör wurde eine neue Tastatur (Surface Pro Signature Keyboard) in den Farben Platin, Schwarz, Mohnrot und Eisblau entwickelt, die nun ebenfalls die Möglichkeit bietet, den Surface Slim Pen innerhalb der Tastatur zu laden und zu transportieren. Das Windows-11-Tablet und das Zubehör sind für Privatkunden ab dem 28. Oktober 2021 verfügbar. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Der Preis startet bei 1.179 Euro für das Surface Pro 8, das Keyboard ist ab 179,99 Euro erhältlich und der Eingabestift schlägt mit 129,99 Euro zu Buche. Tipp für alle, die beide Zubehörneuheiten brauchen: Den Slim Pen und das Signature Keyboard bekommt man im Bundle für 279,99 Euro.

Surface Go 3

Surface Slim Pen 2

Bei der neuen, nun dritten Generation des Einstiegstablets setzt Microsoft auf ein 10,5 Zoll großes Touch-Display. Das Surface Go 3 kommt mit einem Intel Pentium Gold oder Intel Core i3-Prozessor in den Handel. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 11 Stunden angegeben. Eine 5 MP Frontkamera und eine FullHD-Rückkamera (1080p), Studiomikrofone sowie Dolby Audio sind ebenfalls an Bord. In Kombination mit dem optionalen Type Cover in den Farben Platin, Schwarz, Mohnrot und Eisblau verwandelt sich das 2-in-1-Gerät in einen Laptop.

Surface Go 3

Das Surface Go 3 ist ab sofort vorbestellbar und ab dem 5. Oktober 2021 verfügbar. Für Privatkunden startet das Gerät in der Farbe Platin auf dem österreichischen Markt ab einem Preis von 439 Euro (4 GB RAM / 64 GB ROM). Für das Type Cover werden mindesten 99 fällig. Eine LTE-Version soll laut Microsoft zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Surface Laptop Studio

Mit dem Surface Laptop Studio hat Microsoft eine weitere Neuheit vorgestellt, die jedoch erst etwas später in den Handel kommt. Das Windows-11-Notebook verfügt über ein neues Scharnier, das den Wechsel des 14,4 Zoll Displays in verschiedene Modi ermöglicht: Im Laptop-Modus bietet es wie gewohnt eine vollständige Tastatur und ein haptischen Touchpad. Beim Stage-Modus wird die Tastatur abgedeckt und der Touchscreen wechselt in einen Winkel für Spiele, Streaming oder Präsentationen (siehe Foto). Der Studio-Modus soll wiederum eine optimale Arbeitsfläche zum Schreiben und Skizzieren bilden, da hier Touchpad und Tastatur unter dem Bildschirm verschwinden.

Surface Laptop Studio

Für die Performance und die Grafik sind Intel Core H35 Prozessoren der 11. Generation und Nvidia GeForce RTX Grafikprozessoren verantwortlich. Eine FullHD-Kamera ist ebenfalls an Bord. Praktisch ist, dass sich der neue Surface Slim Pen 2 durch einen Magneten unter der Tastatur verstauen und aufladen lässt. Laut Microsoft wird der Surface Laptop Studio Anfang 2022 verfügbar sein. Preise gibt es noch nicht.