15 Jahre sind in der Tech-Welt fast schon eine Ewigkeit. Doch genau so lange setzt Microsoft bei seiner Standard-Schriftart auf „Calibri“. Doch damit ist bald Schluss. Der Software-Riese hat nun ein Voting eingerichtet, in dem Nutzer für eine neue Standard-Schriftart abstimmen können. Konkret stehen fünf Optionen zur Wahl.

Die neuen Schriftarten heißen Bierstadt, Tenorite, Skeena, Seaford und Grandview. Laut Microsoft setzen sie alle auf einen „Industrie-Look“ und kommen ohne Serifen aus. Der US-Konzern hat ein Foto eines Word-Dokumentes veröffentlicht, auf dem die neuen Schriftarten zu sehen sind:

Welche neue Schriftart die Nachfolge von Calibri antreten wird, haben die Nutzer in der Hand. Alle neuen „Fonts“ werden auf einer eigens eingerichteten Website detailliert dargestellt und beschrieben. Auf Twitter hat Microsoft einen Aufruf gestartet. Hier sollen die Nutzer ihr Feedback abgeben und mitteilen, welche neue Schriftart zum neuen Standard werden soll.

We need to talk. What should our next default font be? pic.twitter.com/fV9thfdAr4