Online-Plattform "Probando" will Impfdosen nicht ungenutzt verfallen lassen und vernetzt kostenlos.

Vorbildliche Initiative des Grazer Start-ups "Probando" im Kampf gegen die Corona-Pandemie: Impfinteressierte können deren im Vorjahr gegründeten Internet-Marktplatz (Link unten) ab sofort auch kostenlos nutzen, um eine übrig gebliebene Covid-19-Impfung vermittelt zu bekommen, teilten die Grazer Jungunternehmer am Donnerstag mit. Ursprünglich wurde die Plattform ins Leben gerufen, um Forscher und Testpersonen für wissenschaftliche Studien zusammenzubringen. Nun wurde sie um die Impf-Vermittlung erweitert.

Kampf gegen Verschwendung

In Arztpraxen und Impfzentren bleiben immer wieder Impftermine frei. Bevor die aktuell ungenutzten Impfdosen verfallen, werden sie nun auch über schnelle Vermittlung durch die digitale Probando-Plattform vermittelt. Impfinteressierte können sich kostenlos - und unverbindlich - anmelden. Die Daten werden datenschutzkonform geschützt und nicht an Dritte übermittelt, wurde vonseiten des Start-up betont.

Wunschtermin wählbar

Nach der Anmeldung werden die Impfwilligen informiert, welcher Termin - und welcher Impfstoff - in der Nähe zur Verfügung steht. Aus dieser Liste wählen die Interessenten dann den Wunschtermin aus. Die Buchungsbestätigung kommt per E-Mail. "Unser Ziel ist es, dass Impfinteressierte schnell und einfach eine übrig gebliebene Impfdosis erhalten, bevor diese verfällt. Zugleich entlasten wir Ärztinnen und Ärzte und Impfzentren durch die schnelle Terminabwicklung." Wie viele Impftermine es gibt, hänge von den Impfterminen der Ärzte in der Nähe ab, wodurch auch Wartezeiten einzukalkulieren sind.

Eigentlicher Zweck der Plattform

Probando wurde 2020 gegründet und betreibt von Graz aus einen Internetmarktplatz für Studienteilnehmer und Forscher. Mithilfe von KI (künstlicher Intelligenz) werden den potenziellen Probanden passende Studien vorgeschlagen. Übliche Belohnungen sind beispielsweise Geld, Gutscheine, kostenfreie Untersuchungen und der Zugang zu den neuesten Therapiemöglichkeiten, informierte das Unternehmen auf seiner Homepage. Die infrage kommenden Teilnehmer werden informiert und melden sich dann zu der jeweiligen Studie aktiv an. Des Weiteren sucht das Unternehmen aktiv über Social Media nach Probandinnen und Probanden, welche die von ihnen gewünschten Parameter erfüllen. Aktuell werden für sechs neue Studien im Bereich der Medizin und Medizintechnik mehr als 300 Personen gesucht.



