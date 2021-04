× Genialer Atemtest ermittelt Coronavirus binnen Sekunden

Von der NASA entwickelte Methode könnte schon bald als Eintrittstest für Sport, Konzerte und Co zum Einsatz kommen.

In Österreich und der EU wird gerade eifrig am " Grünen Pass " gearbeitet. Dieser soll Geimpfte, Genesene und (negativ) Getestete gleichstellen und so wieder für ein halbwegs normales Leben sorgen. Doch während Genesene und Geimpfte nichts machen müssen, müssen sich die anderen regelmäßig testen lassen, um ins Gasthaus, zu Sportveranstaltungen, Konzerte etc. gehen zu können. Hier könnte es aber schon bald eine deutliche Erleichterung geben. Denn die NASA hat eine Art „Schnüffeltest“ fürs Smartphone entwickelt, der in der Anwendung völlig einfach und bei der Auswertung extrem schnell sein soll.

Atemtest erkennt Coronavirus

Konkret nennen die Forscher ihre Methode „e-Nose“ und greifen dabei auf eine Technik zurück, die in den USA bei Sportveranstaltungen bereits zum Einsatz kommt. Dort erschnüffeln Hunde, ob jemand mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Die elektrische Nase soll das auch können. Das zylindrische Gerät ist mit hochsensiblen Sensoren ausgestattet, die der menschlichen Nase ähneln. Sie analysieren die Atemluft des Probanden auf organische Verbindungen, zu denen auch die Coronaviren gehören. Das Ergebnis wird dann binnen kurzer Zeit über Bluetooth ans Smartphone geschickt. Eine eigene App zeigt dort dann die Daten an.

NASA zuversichtlich

In dieses Gerät muss man - ähnlich wie beim Alko-Test der Polizei - rein blasen.

Laut der NASA-Aussendung funktioniert das Erkennen von Sars-Cov-2 bereits sehr zuverlässig. Deshalb wird derzeit nur noch an der Feinabstimmung gearbeitet. Auch die Vorbereitungen für einen in Kürze startenden großangelegten Feldversuch würden bereits auf Hochtouren laufen. Falls die Ergebnisse dort ähnlich gut ausfallen, könnte der neue „Schnüffeltet“ schon bald zum Einsatz kommen. Er würde sich dann vor allem bei Ereignissen mit vielen Zusehern lohnen. Hier könnte man den Test direkt beim Eingang unter Aufsicht durchführen.

Eigentlich für ISS entwickelt

Detail am Rande: Die NASA hat diese Technologie bereits lange vor der Corona-Pandemie entwickelt. Konkret war sie eigentlich zur Messung der Luftqualität auf der internationalen Raumstation ISS gedacht. Nun hat sie eine andere Aufgabe.