Heimlich-Funktion: Neuer WhatsApp-Knaller

Der Messenger rollt eine neue Funktion aus: Mit dem Geheimcode-Feature lassen sich Chats auf dem Startbildschirm unsichtbar machen.

WhatsApp hat am Freitag eine neue Funktion eingeführt, die in den kommenden Monaten an alle Nutzer des Messengers weltweit ausgerollt wird. Mit dem Feature lassen sich Chats unsichtbar machen. Das bedeutet, dass die verborgenen Unterhaltungen dann nicht mehr in der Übersicht, dem Startbildschirm von WhatsApp, auftauchen. Gibt man einen selbst erstellten Geheimcode in die Suchleiste ein, werden auch die Heimlich-Chats angezeigt. Das soll eine zusätzliche Schutzebene für sensible Unterhaltungen bieten.

WhatsApp hatte bereits im Mai die sogenannte Chatsperre eingeführt. Diese sorgt dafür, dass man eine bestimmte Unterhaltung mit dem Handy-Pin, Fingerabdruck oder Gesichtsscan schützen kann. Die Chatnachrichten sind so zwar geschützt – sie können nicht einfach von anderen mitgelesen werden – aber, mit wem man gechattet hat, können andere trotzdem sehen. Um einen Chat zu sperren, muss man einfach länger auf die Unterhaltung drücken und die Option aus dem Menü auswählen.