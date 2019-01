iPhone-Verkaufsverbot wird ausgeweitet

Nachdem Apple zuletzt in Mannheim einen Erfolg im Patentstreit mit Qualcomm eingefahren hat, gab es nun wieder einen Rückschlag. Das Landgericht München untersagt dem US-Konzern im Patentstreit mit dem Chipkonzern die Behauptung, dass alle iPhone-Modelle für Kunden durch Mobilfunkbetreiber und Händler deutschlandweit verfügbar blieben.

Eine im Dezember versandte Presseerklärung sei irreführend, weil sie zur Täuschung geeignete Angaben über die Verfügbarkeit von Waren enthalte, heißt es in einer einstweiligen Verfügung, die Reuters vorliegt. Verbraucher hätten auf dieser Grundlage glauben können, dass bestimmte iPhones weiterhin zu kaufen seien, obwohl der Verkauf der Modelle iPhone 7 (Plus), 8 (Plus) und X zu diesem Zeitpunkt gerichtlich untersagt worden sei. Apple war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.