iOS 14.6 sorgt für Mega-Probleme auf iPhones

Jüngstes Update für das mobile Apple-Betriebssystem sorgt für eine deutlich kürzere Laufzeit.

Wenige Tage nachdem Apple iOS 14.6 veröffentlicht hat, beklagen sich immer mehr iPhone-User über massive Probleme. Die Aktualisierung des Betriebssystems scheint einige gravierende Fehler hervorzurufen, wobei vor allem die deutlich schlechtere Laufleistung im Mittelpunkt steht.

Akku leert sich (zu) schnell

In Apples Support-Forum gibt es zahlreiche Einträge, in denen die Nutzer über darüber klagen, dass der Akku ihres iPhones seit dem Update deutlich schneller leer wird. Dabei scheinen alle Modelle betroffen zu sein – bis hin zum iPhone 12. Am stärksten sind jedoch das iPhone SE 2020 und iPhone XR betroffen.

Mögliche Gründe

Da die betroffenen iPhones auch ziemlich heiß werden, wird in den Foren darüber spekuliert, dass aufgrund des Fehlers ungewollt Prozesse ausgeführt werden und der Chip der Apple-Smartphones dadurch überlastet werde. Auch die vorinstallierten Apple-Apps Music und Podcasts könnten für die geringere Akkulaufzeit sorgen.

Warten auf das Update

Apple hat sich noch nicht zu den Problemen geäußert. Der Konzern dürfte aber bereits an einer Lösung arbeiten. Sobald die Fehler beseitigt sind, wird wohl iOS 14.6.1 ausgespielt. Dann sollten die iPhones wieder normal laufen.

Am 7. Juni zeigt Apple auf der WWDC 2021 übrigens iOS 15 . Die völlig neue Version wird aber erst im Herbst veröffentlicht. Und zwar dann, wenn das iPhone 13 in den Handel kommt.