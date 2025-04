iOS 18.5: DIESES Datum müssen sich Apple-Fans jetzt merken

Apple arbeitet weiterhin an der Optimierung seines Smartphone-Systems. Nach dem kürzlich veröffentlichten iOS 18.4.1-Update steht nun die nächste Version in den Startlöchern: iOS 18.5.

Wer ein iPhone nutzt, sollte in den kommenden Wochen mit der Veröffentlichung rechnen. Die bisherigen Hinweise deuten auf einen bestimmten Zeitraum hin – und der liegt gar nicht mehr weit entfernt.

Veröffentlichung von iOS 18.5

Apple veröffentlicht regelmäßig sogenannte Service-Updates, die kleinere Anpassungen und Verbesserungen enthalten. Aktuell befindet sich iOS 18.5 noch in der Testphase, doch die dritte sogenannte Betaversion ist bereits für Entwickler verfügbar. Das deutet darauf hin, dass die finale Version nicht mehr lange auf sich warten lässt. Ein Blick in die Vergangenheit hilft bei der Einschätzung: Frühere Updates dieser Art wurden meist Mitte Mai freigegeben. So erschien iOS 17.5 am 13. Mai 2024, iOS 16.5 am 18. Mai 2023 und iOS 15.5 am 16. Mai 2022.

Fachleute der US-amerikanischen Webseite MacRumors (USA) vermuten deshalb, dass iOS 18.5 in der Woche rund um den 12. Mai 2025 erscheint. Möglich ist auch eine Veröffentlichung eine Woche später – also ab dem 19. Mai 2025. Eine offizielle Bestätigung von Apple steht allerdings noch aus.

Wichtige Änderungen im Überblick

Im Vergleich zu vorherigen Updates enthält iOS 18.5 nur wenige sichtbare Veränderungen. Die meisten Anpassungen betreffen die Benutzeroberfläche und kleinere Komfortfunktionen. Dazu gehören:

Die Möglichkeit, in der Mail-App individuelle Kontaktbilder anzuzeigen

Neue Optionen, E-Mails besser zu gruppieren

Eine übersichtlichere Darstellung der AppleCare-Informationen in den Geräteeinstellungen

Nutzerinnen und Nutzer dürfen also eher mit Verbesserungen im Detail rechnen als mit umfassenden Neuerungen.

Rückblick: iOS 18.4 mit größerem Umfang

Im Vergleich dazu brachte iOS 18.4 weitreichendere Veränderungen. Mit dieser Version führte Apple unter anderem „Apple Intelligence“ erstmals offiziell in Europa ein – darunter auch in Deutschland und Österreich. Diese Funktion nutzt maschinelles Lernen, um etwa persönliche Assistenten intelligenter zu machen und Inhalte besser zu organisieren. Da iOS 18.5 im Vergleich eher kleinere Änderungen beinhaltet, erwarten Fachleute keine weiteren Testversionen mehr. Der Veröffentlichungstermin rückt also näher.