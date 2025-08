iPhone 17: Alles zum Release, Features und Apples großem Event

Die Spannung steigt: Apple plant im September 2025 die Vorstellung des iPhone 17. Leaks deuten auf frisches Design, starke Upgrades und neue Begleitprodukte wie Apple Watch und AirPods hin. Wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Der Termin: Wann startet das Apple-Event?



Apple hält sich traditionell an seinen September-Rhythmus für iPhone-Launches. Laut mehreren Quellen ist das Event für den 9. September 2025 geplant. Das passt zu Apples Gewohnheit, die Präsentation in der zweiten September-Woche abzuhalten – oft an einem Dienstag oder Mittwoch. Vorbestellungen könnten dann ab dem 12. September möglich sein, mit Verkaufsstart am 19. September.

Im Vergleich zu früheren Jahren: Das iPhone 16 wurde am 9. September 2024 vorgestellt, und ähnliche Muster deuten darauf hin, dass Apple den Zeitplan beibehält. Das Event wird voraussichtlich als Livestream aus Cupertino übertragen, mit Fokus auf neue Hardware und Software-Updates wie iOS 19.

Die Modelle: Von Standard bis Pro Max

Die iPhone-17-Reihe soll vier Varianten umfassen: iPhone 17, iPhone 17 Air (als Ersatz für das Plus-Modell), iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Das Air-Modell verspricht ein schlankeres Design, während die Pro-Versionen auf High-End-Features setzen. Preise starten bei etwa 800 Euro für das Basismodell und steigen bis zu 1.500 Euro für das Pro Max.

Besonders das iPhone 17 Pro Max sticht heraus: Es könnte drei exklusive Vorteile bieten, darunter ein größeres Display, erweiterte Zoom-Fähigkeiten und verbesserte Kühlung. Alle Modelle teilen ein Aluminium-Gehäuse, ein größeres Kamera-Modul und eine kupferähnliche Farboption.

© Sonny Dickson

Top-Features: Kamera, Leistung und mehr

Die Gerüchte drehen sich um beeindruckende Upgrades:

Kamera-Revolution : Ein 48-Megapixel-Teleobjektiv mit bis zu 8-fachem optischem Zoom, 8K-Videoaufnahme und Dual-Video-Funktion (gleichzeitige Aufnahme mit Front- und Rückkamera).

Leistungsschub : Der A19 Pro-Chip mit 12 GB RAM sorgt für Top-Performance, ergänzt durch Wi-Fi 7 und eine Dampfkammer-Kühlung gegen Überhitzung.

Display und Akku: Ein anti-reflektierendes Display, längere Akkulaufzeit und möglicherweise Änderungen am Dynamic Island

Weitere Extras: MagSafe-Anpassungen, ein neuer Kupferton und verbesserte Wärmeableitung für anspruchsvolle Tasks wie Videobearbeitung.

Diese Features machen das iPhone 17 zu einem echten Alleskönner – ideal für Content-Creator.

Begleitprodukte: Apple Watch und AirPods im Rampenlicht

Apple nutzt das Event oft für Updates weiterer Geräte. Die Apple Watch Series 11 könnte mit einem energieeffizienteren LTPO-Display, Blutdruck-Tracking, Blutzucker-Monitoring und einem S12-Chip erscheinen. Preislich bei mindestens 449 Euro, mit Release im September 2025.

Auch die AirPods bekommen Nachschub: Neue Modelle mit USB-C, besserem ANC und Hörgesundheits-Features wie einem integrierten Hörtest. Die AirPods Pro 3 könnten 2025 folgen, mit Fokus auf Geräuschreduktion und Audioqualität.

Was bedeutet das für die Nutzer?

Mit dem iPhone 17 setzt Apple auf Evolution statt Revolution – aber die Upgrades der Kamera und der Leistung könnten es zum Must-Have machen. Ob es die Erwartungen erfüllt wird sich erst zeigen. Bis dahin: Dran bleiben für weitere Ankündigungen!