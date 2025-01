iPhone-Wecker sorgt weiterhin für Ärger

Wie verärgerte Nutzer berichten, ist der iPhone-Wecker weiterhin unzuverlässig und fehlerhaft.

iPhone-Nutzer können einem dieser Tage wahrlich leidtun. Wie in sozialen Medien berichtet wird, kommt es auf den beliebten Apple-Handys immer wieder zu Problemen mit der Alarmfunktion. So schildern verärgerte User, dass ihr Wecker erst mehr als zwei Stunden nach der eingegebenen Zeit läutete, während andere meinen, er würde überhaupt nicht angehen - oder gar mitten in der Nacht.

Apple hatte bereits vergangenen April angekündigt, an der Behebung des Problems arbeiten zu wollen, und versprach eine Lösung mit dem Update auf iOS 18 im September. Allerdings dürfte das nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, da viele Nutzer berichten, dass die Fehler auch nach dem Update noch bestehen. Dazu nahm Apple jedoch keine Stellung mehr.

Helfe sich, wer kann

Aus diesem Grund seien betroffene iPhone-Besitzer bereits auf Drittanbieter von Wecker-Apps ausgewichen oder sogar auf andere Geräte, was sicherlich nicht dem Wunsch von Apple entspricht. Das deutsche Tech-Portal "Giga.de" hält einige Tipps zur Fehlerhebung parat, für die es jedoch keine Garantie gibt.

So kann es sein, dass die Toneinstellungen falsch sind, weshalb man den Regler für Klingel- und Hinweistöne überprüfen sollte. Eine zu niedrige Einstellung schaltet den Wecker nämlich stumm. Weiters sollte man darauf achten, die Modi "Nicht stören" oder "Schlafenszeit" zu deaktivieren.