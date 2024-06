Jetzt auch Gaming: Amazon erweitert Angebot in Österreich

Der Online-Gigant Amazon hat nun auch seinen Cloud-Gaming-Dienst "Amazon Luna" in Österreich gestartet.

Amazon-Prime-Kunden in Österreich können nicht nur Filme und Serien schauen, Musik hören und sich seit neustem auch die Lieferkosten bei Lieferando sparen, sondern nun auch Spiele spielen. Amazon startet mit "Amazon Luna" seinen Cloud-Gaming-Dienst.

Nachdem in Deutschland das Angebot bereits seit 15 Monaten auf dem Markt ist, erweitert der Anbieter nun auch in Österreich sein Angebot. Nutzer können Spiele spielen wie sie Filme streamen, so Amazon. Extra Geräte oder langwierige Downloads sollen dafür nicht nötig sein, es soll auf den kompatiblen Geräten möglich sein, die die Nutzer bereits besitzen.

Drei Abo-Modelle

Prime-Mitglieder sollen zudem jeden Monat Fortnite, LEGO Fortnite und eine wechselnde Auswahl an Luna-Titeln ohne zusätzliche Kosten nutzen können. Drei Abo-Modelle bietet Amazon an - mit Kosten zwischen 4,99 bis 17,99 Euro im Monat.