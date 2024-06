Lieferando kooperiert jetzt mit Amazon-Prime

Während die Fahrradboten morgen beim österreichischen EM-Spiel gegen Polen wieder streiken, gibt es jetzt eine Lieferando-Kooperation mit Amazon Prime - inklusive Gratislieferung.

Der Essenszusteller Lieferando, der sich wie sein Konkurrent Foodora derzeit in einem KV-Streit mit seinen Radlern befindet, hat am Donnerstag eine neue Kooperation verkündet - und zwar mit Amazon.

Ab 15 Euro Gratis-Lieferung

Verknüpfen Lieferando-Nutzer ihren Account mit einem kostenpflichtigen Amazon-Prime-Zugang, können sie ab einem Bestellwert von 15 Euro ohne Liefergebühr Essen ordern. Lieferando-Partnerlokale würden so einen größeren Kundinnenkreis erreichen, hieß es in einer Mitteilung.

Freitag ist Streiktag

Morgen beim österreichischen EM-Spiel gegen Polen heißt es für alle, die Essen bestellen wollen, allerdings: Warten. Denn wieder streiken die Fahrradboten beim Austro-Spiel für höhere Löhne im KV-Vertrag.

„Die Arbeitgeber und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sind nicht bereit, mit uns über faire Lohnerhöhungen zu verhandeln, die über der Armutsgrenze liegen“, ärgert sich Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida. Der Monatslohn in dieser Niedrigentlohner-Branche liege mit 1.430 Euro netto deutlich unter der aktuellen Armutsgrenze, die in Österreich seit April 2024 genau 1.572 Euro beträgt. „Von Arbeit muss man aber leben können“, betont Petritsch.

Das Angebot der Arbeitgeber liegt seit Monaten bei nur 5,8 Prozent. Das decke nicht einmal die von der Gewerkschaft geforderte rollierende Inflation für das Jahr 2023 in Höhe von 8,7 Prozent ab. „Wir fordern den Sozialpartner auf, endlich ein faires Angebot auf den Tisch zu legen, wir sind verhandlungsbereit“, betont Petritsch.

„Bei der Forderung nach einer Teuerungsabgeltung für die Fahrradbot:innen reden wir nicht von Luxus oder von Geld auf die Seite legen. Wir reden hier vielmehr davon, dass Arbeit nicht arm machen darf und ein gutes Leben ermöglichen sollte“, so der vida-Gewerkschafter.