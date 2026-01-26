Jetzt kostenpflichtig: WhatsApp führt Abo-Modell ein

Der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp will bald ein kostenpflichtiges Abo-Modell einführen. Damit können Nutzer Werbung in Status und Channels vermeiden. Das vier Euro teure Abo soll noch 2026 in der EU starten.

Durch Werbung werden die meisten Webseiten finanziert. Bei Facebook, ChatGPT, Instagram und TikTok bekommen Nutzer diese zu sehen. Um die Werbung zu umgehen, muss meistens gezahlt werden.

Nun soll auch WhatsApp Werbung erhalten. Meta testet dies derzeit im WhatsApp-Status und auf Channels. Schon 2026 könnte in der EU Werbung ausgespielt werden. Doch der Tech-Gigant hat eine Lösung für alle parat, welche keine Werbung erhalten wollen.

Abo-Modell soll kommen

Laut "Android Authority" befindet sich im Code der neuen Beta-WhatsApp-Version 2.26.3.9 Hinweise auf ein Abo-Modell. Sie entdeckten unter anderem die Zeile: "Überprüfen Sie Ihr Abonnement, um den neuen Preis von %1$s/Monat zu akzeptieren, oder entscheiden Sie sich für die kostenlose Nutzung von Status & Channels mit Werbung."

Nutzer sollen die Werbung nur in den Bereichen "Status & Channels" erhalten. Um sie in den privaten Chats auszuspielen, müsste WhatsApp die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufheben. Damit würde das Unternehmen für große Bedenken hinsichtlich Privatsphäre sorgen.

Auf den anderen Meta-Plattformen, Instagram und Facebook, gibt es ein Abo-Modell, um Werbung zu umgehen. Laut "Schmidtisblog.de" soll auch WhatsApp ein solches Modell erhalten. Dieses soll vier Euro pro Monat kosten.