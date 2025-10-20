Krise wegen KI: Wikipedia kämpft mit sinkenden Besucherzahlen

Die Betreiber der Online-Enzyklopädie melden nun einen deutlichen Rückgang bei den Seitenaufrufen.

Der Grund: Immer mehr Menschen suchen und finden Informationen auf anderen Wegen – vor allem über KI-gestützte Suchfunktionen oder kurze Videos in sozialen Medien.

Rückgang bei echten Seitenaufrufen

Laut der Wikimedia-Stiftung, die Wikipedia betreibt, sind die Besuche von echten Nutzerinnen und Nutzern im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent gesunken. Eine genauere Auswertung zeigte, dass frühere Besucher-Zahlen teilweise durch automatische Zugriffe, also durch sogenannte Bots, verzerrt waren. Nachdem diese herausgerechnet wurden, zeigte sich das Ausmaß des Rückgangs deutlicher.

Warum weniger Menschen Wikipedia besuchen

Ein wichtiger Grund liegt in der veränderten Art, wie Menschen heute nach Wissen suchen. Suchmaschinen geben immer öfter direkte Antworten auf Fragen, ohne dass man noch auf eine andere Seite klicken muss. Diese Antworten werden von künstlicher Intelligenz erstellt und basieren oft auf Inhalten aus Quellen wie Wikipedia – nur dass die Nutzerinnen und Nutzer das nicht immer merken. Vor allem jüngere Menschen suchen Informationen zunehmend über soziale Plattformen, wo kurze Videos oder Beiträge oft schneller und einfacher wirken. Das verändert das Nutzungsverhalten deutlich.

Mögliche Folgen für Wikipedia

Wenn weniger Menschen die Seite direkt besuchen, kann das mehrere Auswirkungen haben. Erstens könnte die Zahl der freiwilligen Mitarbeitenden sinken, die Artikel schreiben und prüfen. Wikipedia lebt davon, dass Menschen ihr Wissen beisteuern. Zweitens könnten auch die Spenden zurückgehen. Wikipedia wird nicht durch Werbung finanziert, sondern fast ausschließlich durch Beiträge von Nutzerinnen und Nutzern. Und drittens entsteht die Gefahr, dass immer weniger Menschen wissen, woher die Informationen überhaupt stammen. Wenn man eine Antwort über KI oder soziale Medien bekommt, ist der ursprüngliche Autor oder die Quelle oft nicht mehr sichtbar.

Die Betreiber wollen erreichen, dass andere Plattformen Inhalte von Wikipedia weiterhin richtig kennzeichnen und verlinken, damit die Quelle sichtbar bleibt. Außerdem wird an neuen Wegen gearbeitet, um mehr Menschen direkt zu erreichen – etwa durch bessere Darstellung der Inhalte und durch Aufklärung, warum Quellenangaben so wichtig sind. Zudem ruft die Stiftung dazu auf, beim Suchen im Internet bewusster zu handeln: Wer Informationen liest, sollte auch auf den Ursprung klicken, um den Zusammenhang zu verstehen und die Quelle zu unterstützen.