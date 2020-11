Nun geht es offenbar schneller als gedacht: Facebook bringt einem Zeitungsbericht zufolge seine Kryptowährung Libra bereits im Jänner an den Start. Dies meldete die "Financial Times" (FT) unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die in der Schweiz für den Aufbau des Kryptogeldes gegründete Libra Association wolle zunächst eine digitale Münze anbieten, die an den Dollar angebunden ist. Damit würde der Marktstart schmaler als erwartet ausfallen.