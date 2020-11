Magenta schaltet 5G für alle Tarife frei

Weihnachtsangebote mit Streaming ohne Datenverbrauch, 0-Euro-Smartphones und 5G-Freischaltung.

Nach A1, spusu & Co. startet jetzt auch Magenta seine heurigen Weihnachtsangebote. Diese gelten ab 12. November 2020 und decken gleich mehrere Bereiche ab. So gibt es eine Neuheit bei Smartphone-Tarifen, vergünstigte Endgeräte und die Freischaltung von 5G.

„Magenta Stream“

Bei der absoluten Neuheit in den Smartphone-Tarifen handelt es sich um „Magenta Stream“. Dabei wird das im Tarif enthaltene Datenvolumen - beim Musik hören, Video streamen sowie der Nutzung von Social Media und Chat Apps - nicht belastet. Zu den 34 teilnehmenden Partner-Plattformen zählen zum Beispiel Amazon Music, Amazon Video, DAZN, Deezer, Disney+, Facebook, Netflix, Snapchat, TikTok, Twitch, WhatsApp, ZAPPN TV, die hauseigene Magenta TV App und viele mehr. A1 hat mit seinen „Free Stream“-Diensten schon länger ein solches Angebot. Nun gibt es auch bei Magenta Streaming ohne Datenverbrauch.

5G-Freischaltung

Die Freischaltung von 5G in allen neuen Smartphone Privatkunden-Tarifen (inklusive Jugendtarife) zählt ebenfalls zu den aktuellen Weihnachtsangeboten. Laut eigenen Angaben bietet Magenta mit 1.000 5G-fähigen Standorten das größte 5G Netz in Österreich. Bis Jahresende sollen insgesamt 1.200 Standorte von Magenta 40 Prozent der Haushalte und Betriebe in allen Bundesländern mit 5G versorgen.

Smartphones

Passend dazu sind diverse 5G-Smartphones im Aktionszeitraum um 0 Euro erhältlich. Etwa das iPhone 12 (64 GB) im Tarif Mobile Platin, das Huawei P40 Pro im Tarif Mobile L und das Samsung Galaxy S20+ im Tarif Mobile Gold. Ebenso im Angebot sind zwei Smartphones ohne 5G Unterstützung: Das Samsung A51 um 0 Euro im Jugendtarif Mobile Youth S und das iPhone SE ab 0 Euro Anzahlung im Jugendtarif Mobile Youth M. Darüber hinaus beträgt das einmalige Aktivierungsentgelt in allen Smartphone Tarifen 0 Euro statt 69,99 Euro.

Wie immer gilt bei den "0-Euro-Angeboten", dass man sich die Gesamtkosten durchrechnen und das eigene Nutzungsverhalten miteinbeziehen sollte. Manchmal steigt man nämlich besser aus, wenn man sich das Smartphone offen kauft, und beim Mobilfunker dann nur den Tarif nimmt.

Aktionszeitraum

Streaming ohne Datenverbrauch und die 5G-Freischaltung in allen Smartphone-Tarifen gibt es automatisch und ohne Zusatzkosten bei einer Neuanmeldung oder einer Vertragsverlängerung mit Tarifwechsel im weihnachtlichen Aktionszeitraum von 12. November 2020 bis 6. Jänner 2021. Der gleiche Aktionszeitrum gilt auch für die auf 0 Euro rabattierten 5G Smartphones.

