MediaMarkt weitet sein Startklar-Angebot aus

Kunden können das Service ab sofort auch online in Anspruch nehmen.

Gute Nachricht für MediaMarkt -Kunden, die sich über die Installation und Betriebnahme ihrer neuen Produkte den Kopf nicht zerbrechen wollen, oder nicht derart Technik-affin sind, dass sie das problemlos selbst machen können. Der Elektronikhändler erweitert nun sein Angebot und bietet ab sofort das „Startklar“-Service auch online an.

Startklar-Service auch im Onlineshop

Angefangen hatte alles mit der TV-Kalibrierung und des Technikservices fürs Eigenheim – Letzteres in Kooperation mit Helferline. Etwas später kam dann noch das Startklar-Service in den Märkten hinzu. Ab sofort bietet MediaMarkt das Startklar- Service auch online an. Laut dem Unternehmen zählt dieser kostenpflichtige Dienst bereits zu den Top-3 gebuchten Services in den stationären Märkten. Jetzt wurde er auf den Onlineshop ausgeweitet.

So funktioniert´s

Der Kunde wählt sein Wunschprodukt (Tablet, PC, Navi, Konsole, etc.) im Onlineshop aus. Falls vorhanden, wird hier gleich das passende Startklar-Service vorgeschlagen. Will man es nutzen, muss es nur noch dazugebucht werden. Dann kümmern sich die Experten des Elektrohändlers um Erstkonfiguration, Updates, Funktionskontrolle und Installation der aktuellsten Software. Im Anschluss wird das voll einsatzbereite Gerät nach Hause geliefert. Hier kann man dann gleich loslegen und muss nicht erst mal Zeit damit verbringen, das Gerät zu konfigurieren und in Betrieb zu setzen.