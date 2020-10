Onlineshop von MediaMarkt erstrahlt in neuem Look

Elektronikfachhändler verpasst seinem Webshop zum 10. Geburtstag einen Relaunch.

MediaMarkt hat wieder einmal Grund zum Feiern. Da der Elektronikfachhändler schon ziemlich früh gewittert hat, dass sich übers Internet Produkte sehr gut verkaufen lassen, feiert der hauseigene Onlineshop jetzt bereits seinen 10. Geburtstag. Aus diesem Grund gibt es nun einen großen Relaunch.

„Mobile First“

Laut MediaMarkt ist der Onlineshop das Zentrum der eigenen Omnichannel-Strategie. Im Gegensatz zu reinen Online-Händlern betreibt das Unternehmen ja auch ein großes Filialnetz – seit der Zusammenlegung mit Saturn gibt es in Österreich 53 MediaMärkte. Beim jetzt erfolgten Relaunch des Webshops gibt es nicht nur ein neues Design sondern auch neue Features. Die Optik und funktionsweise wurde vor allem auf die Nutzung mit mobilen Geräten optimiert. Kein Wunder, schließlich kaufen immer mehr Internetnutzer unterwegs - vom Smartphone oder Tablet aus - ein. Das ist auch bei den Kunden von MediaMarkt nicht anders. Deshalb erfolgt die Darstellung per sogenanntem Full-Responsive-Design optimiert auf allen Endgeräten. Zudem ist laut den Entwicklern die Funktionalität durch kürzere Ladezeiten verbessert worden.

Klareres Design

Wer sich in der Vergangenheit öfters im Onlineshop von MediaMarkt aufgehalten hat, wird das modernisierte Design sofort erkennen. Es wirkt nun deutlich aufgeräumter und klarer. Zudem sind die Strukturen nun übersichtlicher unterteilt. Weiters soll der Einkaufsprozess dank diversen Änderungen im Bestellvorgang jetzt schneller von Statten gehen. Der Webshop soll künftig laufend aktualisiert und an neue Bedürfnisse angepasst werden. Für Kunden gibt es nun auch personalisierte Produkt- und Zubehörempfehlungen. Die bei den Kunden sehr beliebte Möglichkeit „Click & Collect“, also online bestellen und dann im Markt der Wahl abholen, bleibt natürlich erhalten.

Geburtstagsangebote

Bei MediaMarkt ist es seit Jahren gang und gäbe, dass runde Geburtstage mit speziellen Angeboten gefeiert werden. Da macht auch das zehnjährige Jubiläum des Onlineshops keine Ausnahme. Laut dem Elektronikfachhändler gibt es im „Feierzeitraum“ (läuft noch bis 7. November 2020) im hauseigenen Webshop besondere Angebote in vielen Produktkategorien (TVs, Smartphones, Kaffeemaschinen, Games, etc.).

