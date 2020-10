Saturn ist weg: Jetzt gibt es nur noch MediaMarkt

Die Fusion der beiden Elektrohandelsketten ist offiziell vollzogen.

Jetzt ist Saturn am heimischen Markt Geschichte. Seit 1. Oktober gibt es nur mehr die Marke MediaMarkt. Die Fusion der beiden Elektronikketten war eine ziemliche Mammutaufgabe. MediaMarkt war mit 37 Geschäften die Nummer eins am österreichischen Markt, Saturn mit 15 Märkten die Nummer zwei. Ab sofort gibt es hierzulande also über 50 MediaMärkte, aber keine einzige Saturn-Filiale mehr. Der Online-Shop von Saturn ist, wie berichtet, schon seit einiger Zeit Geschichte.

Zusammenlegung nur in Österreich

Die beiden Marken werden übrigens nur in Österreich zusammengeführt. In anderen Ländern bleibt Saturn bestehen. Die Einmarken-Strategie scheint der Unternehmensführung für Österreich nachhaltiger, vor allem angesichts der wachsenden Konkurrenz aus dem reinen Online-Handel. Die Fusion wurde natürlich auch vom deutschen Mutterkonzern, der Elektronikhandelsholding Ceconomy, abgesegnet.

Keine Auswirkungen auf Kunden

Für die Saturn-Kunden ändert sich laut eigenen Angaben nichts. MediaMarkt übernimmt alle Verbindlichkeiten gegenüber Kunden von Saturn, sämtliche Ansprüche und Verträge bleiben gültig. Das gilt auch für Garantien, Reparaturen, Umtausch, Gutscheine, etc.