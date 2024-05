Mega-Leak: Google lüftet Suchmaschinen-Geheimnis

Es ist das Ziel einer jeden Website: In den Suchergebnissen von Google ganz oben zu erscheinen. Doch wie die Suchmaschine wirklich funktioniert, weiß niemand. Google selbst gibt zwar Tricks, gilt aber weitestgehend als „Blackbox“.

Nun wurden allerdings 2.500 Seiten Dokumentation zu einer internen Programmierschnittstelle versehentlich veröffentlicht. Die Dokumente geben bisher unbekannte Details preis und bringen Google nun unter Druck. Die neuen Informationen widersprechen nämlich Aussagen, die Google bisher veröffentlichte.

Documentation related to the Google Search algorithm leaked and I spent the weekend tearing it apart.https://t.co/v71B16Ggov



