Mehr Speicher auf dem iPhone: So räumt ihr jetzt richtig auf

Viele iPhone-Nutzer stoßen irgendwann an die Grenze des verfügbaren Speicherplatzes. Fotos, Videos und zahlreiche Apps beanspruchen mit der Zeit immer mehr Platz.

Besonders Anwendungen, die kaum noch verwendet werden, tragen oft zur Überfüllung bei. Mit den richtigen Schritten lässt sich der Speicher schnell und unkompliziert bereinigen – ganz ohne zusätzliche Programme.

Mit wenigen Schritten Speicherplatz auf dem iPhone freigeben

Wer sein iPhone schon mehrere Jahre nutzt, kennt das Problem: Im Laufe der Zeit sammeln sich zahlreiche Apps an. Manche davon wurden nur einmal ausprobiert und danach nie wieder geöffnet. Besonders häufig betroffen: Spiele, Wetter- oder Scanner-Apps, die längst in Vergessenheit geraten sind. Apple stellt in den Einstellungen ein praktisches Werkzeug bereit, mit dem sich diese Speicherfresser leicht finden und entfernen lassen.

So funktioniert es:

Öffnet die „Einstellungen“-App auf eurem iPhone. Tippt auf „Allgemein“, anschließend auf „iPhone-Speicher“. (Hinweis: Dieser Punkt befindet sich direkt unter „Info“ und „Softwareupdate“.) Auf dieser Seite wird eine grafische Übersicht angezeigt, wie euer Speicher belegt ist – unterteilt in Kategorien wie Fotos, Medien, Apps und Systemdaten. Scrollt nach unten, um eine Liste eurer installierten Apps zu sehen. Diese ist automatisch nach Speicherverbrauch sortiert – die Apps mit dem größten Platzbedarf stehen ganz oben. Unter dem Namen jeder App ist auch zu sehen, wann sie zuletzt geöffnet wurde. Apps, die ihr seit Monaten nicht mehr verwendet habt, sind gute Kandidaten zum Entfernen.

So löscht ihr ungenutzte Apps in wenigen Sekunden

Habt ihr eine App entdeckt, die ihr nicht mehr braucht, geht ihr folgendermaßen vor:

Tippt in der Speicherübersicht auf den Namen der App. Wählt dann den Punkt „App löschen“ aus. (Achtung: Dabei werden auch die zugehörigen App-Daten entfernt – etwa gespeicherte Inhalte oder Spielstände, wenn diese nicht in der iCloud gesichert sind.)

Alternative: App auslagern statt löschen

Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr eine App doch noch einmal benötigt, könnt ihr sie auslagern statt komplett zu entfernen. Diese Funktion löscht zwar die App selbst vom Gerät, erhält aber eure persönlichen Daten und Einstellungen. So könnt ihr die Anwendung bei Bedarf einfach wieder aus dem App Store laden – ohne von vorne anfangen zu müssen.

Wichtig zu wissen: Apps, die in den letzten sechs Monaten nicht mehr geöffnet wurden, können in den meisten Fällen problemlos gelöscht oder ausgelagert werden.

Am besten vor einem Systemupdate aufräumen

Nach einem größeren iOS-Update kann es vorkommen, dass die Angabe zur letzten Nutzung von Apps zurückgesetzt wird. Dadurch lässt sich dann nicht mehr genau erkennen, wann ihr eine App zuletzt verwendet habt. Deshalb empfiehlt es sich, das Aufräumen vor einem Update durchzuführen. So habt ihr verlässlichere Daten zur Hand.